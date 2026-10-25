Arjona (Jaén) acoge una de las 40 marchas contra el cáncer de mama que recorren la provincia durante octubre

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, en una marcha en Arjona contra el cáncer de mama. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

ARJONA (JAÉN), 25 (EUROPA PRESS)

El municipio jiennense de Arjona ha acogido este domingo 25 una de las 40 marchas contra el cáncer de mama que durante este mes de octubre se celebran en distintas localidades de la provincia de Jaén. El presidente de la Diputación, Juan Latorre, ha participado en esta iniciativa impulsada por la Asociación Española contra el Cáncer con la colaboración de la Administración provincial, cuya recaudación se destinará a la investigación sobre esta enfermedad.

"La provincia de Jaén es especialmente comprometida, solidaria y participativa, como lo está demostrando en estas marchas. Son muchas las personas que quieren mostrar su apoyo y solidaridad a las mujeres que se han enfrentado y se enfrentan a esta enfermedad y también a sus familias", ha destacado Latorre, que ha puesto el acento en la necesidad de visibilizar la enfermedad y en la importancia de la investigación y la detección precoz en la lucha contra el cáncer de mama, según ha precisado la institución provincial en una nota.

"Ahí juega un papel fundamental nuestra sanidad pública. Que esté dotada de suficientes recursos y que existan programas de cribado eficaces es especialmente importante, porque el diagnóstico precoz permite salvar al 98 por ciento de las personas afectadas por cáncer de mama", ha apuntado el presidente de la Diputación.

Más de 40 localidades de la provincia de Jaén se han sumado este año a 'Cuarenta Marchas, una provincia contra el cáncer de mama', un circuito en la que se espera la participación de entre 6.000 y 8.000 personas. Con la adquisición de una de las camisetas solidarias que se ponen a disposición de los participantes en estas marchas se contribuye a "sufragar proyectos de investigación contra esta enfermedad que es el tumor más frecuente entre las mujeres".

Antes de la marcha, la oncóloga María Lomas ha ofrecido una charla sobre la enfermedad y la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Arjona, Inmaculada González, ha dado lectura al manifiesto. La jornada ha concluido con una merienda de churros con chocolate.