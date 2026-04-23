Avanza en el parque de bomberos de Peal de Becerro (Jaén) la mejora de instalaciones deportivas y para prácticas

Visita al parque de bomberos de Peal de Becerro. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

PEAL DE BECERRO (JAÉN), 23 (EUROPA PRESS)

Las obras que se ejecutan en el parque de bomberos de Peal de Becerro (Jaén) para mejorar sus instalaciones deportivas y para realizar prácticas siguen avanzando y se encuentran ya al 80 por ciento.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, junto al alcalde del municipio, David Rodríguez, ha visitado este jueves este parque, desde el que se presta el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento a la Sierra de Cazorla.

En concreto, se benefician 30.500 habitantes de diez municipios: Cazorla, Chilluévar, Hinojares, Huesa, La Iruela, Larva, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Quesada y Santo Tomé.

Hidalgo ha explicado que esta actuación, básicamente, supone la mejora del gimnasio, la instalación de nueva climatización, así como la adecuación de la torre de prácticas del parque pealeño.

"Se van a mejorar unas instalaciones deportivas que son muy necesarias para mantener el estado físico de nuestros bomberos, así como optimizar esa torre de prácticas para su formación continua", ha destacado.

En total, según ha precisado, se va a realizar una inversión de casi 48.000 euros, que "se encuentra ya al 80 por ciento de ejecución, por lo que está bastante avanzada y se pondrá en breve en servicio".