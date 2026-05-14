Bedmar (Jaén) mejorará el suministro de agua con obras en infraestructuras hidráulicas por más de 143.000 euros

Visita a infraestructuras hidráulicas en Bedmar. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Bedmar verá mejorado el suministro de agua gracias a las obras que se están ejecutando para adecuar distintas infraestructuras hidráulicas, con un presupuesto superior a los 143.000 euros.

Así lo indicado este jueves en una nota el diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, tras una visita a la citada localidad de la comarca de Sierra Mágina para conocer estas actuaciones.

De este modo, junto al alcalde, Enrique Carreras, ha conocido la intervención, centrada en la mejora del sistema de captación de agua para el abastecimiento. "Básicamente, consiste en la sustitución de la tubería que une la captación del río con la derivación hacia el bombeo, con una extensión aproximada de un kilómetro", ha explicado.

Al respecto, el diputado de Servicios Municipales ha precisado que la tubería actual "es de fibrocemento y se sustituirá por una tubería de fundición de 200 milímetros".

Esta obra se complementará con la instalación de nuevos elementos de captación, así como con la implantación de un sistema de telecontrol y telemando de la nueva tubería y de los elementos existentes de los depósitos municipales.

Hidalgo ha señalado que este nuevo equipo de telecontrol y sectorización "va a permitir la detección de posibles fugas futuras y, por lo tanto, la actuación inmediata y su reparación, contribuyendo así a un ahorro de agua y a la reducción de costes".