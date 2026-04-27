Castellar (Jaén) acogerá el 9 de mayo su Certamen Internacional de Pintura Rápida

Presentación del certamen - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

Castellar (Jaén) acogerá el 9 de mayo su tradicional concurso de pintura rápida, que alcanza este año su vigésimo sexta edición. La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha presentado este certamen pictórico en el Palacio Provincial de la Diputación en un acto en el que también han tomado parte el alcalde castellariego, José Mena, y la concejala de Cultura, Pepa García.

En esta presentación, Colomo ha incidido en la importancia de esta cita cultural, que ha situado como una de las más importantes de estas características no solo en Andalucía, sino en toda España. Se trata de un evento que cada año congrega a pintores de todo el país para retratar las calles y los enclaves monumentales de Castellar, según ha resaltado la diputada sobre este municipio que "se transforma" durante esta jornada.

En esta línea, la responsable cultural de la Administración provincial ha incidido en la apuesta que este concurso hace también por "los artistas locales y los más pequeños", ya que en las bases se establecen galardones para estas y otras categorías.

En total, esta vigésimo sexta edición del Certamen Internacional de Pintura Rápida 'Villa de Castellar' destinará unos 30.000 euros a premios. Así se ha puesto de manifiesto desde el Ayuntamiento de Castellar, cuyo alcalde ha agradecido a la Diputación y al resto de patrocinadores su respaldo e implicación para que este concurso pueda llevarse a cabo.