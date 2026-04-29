PSOE de Cádiz critica "el estado de parálisis y abandono" que sufre Jerez en sanidad y vivienda

La candidata al Parlamento de Andalucía, María Márquez, junto al número uno por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, y el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, en Jerez de la Fronterar (Cádiz) - PSOE CÁDIZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) 29 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Cádiz ha alzado este miércoles la voz contra "el estado de parálisis y abandono" que sufre Jerez de la Frontera en cuestiones como vivienda y sanidad "bajo el mandato de Moreno", el presidente de la Junta y candidato del PP a la Presidencia en las próximas elecciones del 17 de mayo.

En un acto reivindicativo frente al centro de salud La Milagrosa, la candidata al Parlamento de Andalucía, María Márquez, junto al número uno por la provincia de Cádiz, Juan Cornejo, y el secretario general del PSOE de Jerez, José Antonio Díaz, han radiografiado "los dos grandes lastres" de la gestión del PP, como son el acceso a la vivienda y "el desmantelamiento" de la sanidad pública.

María Márquez ha denunciado "la desconexión total de la Junta con los problemas de las familias jerezanas", calificando de "inhumano e indigno" que los jóvenes de Jerez no puedan independizarse y que el PP vote en el Congreso "en contra de congelar los alquileres", confrontando "el modelo de escaparate de Moreno con las soluciones reales del PSOE".

En ese sentido, ha trasladado que desde el PSOE "vamos a blindar el parque público para que nadie haga negocio con un derecho básico" y que su prioridad es que "la administración sea un aliado, adelantando ese 20% de la hipoteca que los bancos no dan, a interés cero, para que la falta de ahorros no sea un muro insalvable".

Por su parte, el número uno de la candidatura provincial, Juan Cornejo, ha centrado su intervención en "la asfixia del sistema sanitario", recordando "las imágenes de pacientes esperando 48 horas en un butacón en el hospital de Jerez" como "prueba del fracaso del PP".

"No es una cuestión de falta de recursos, es falta de voluntad. El colapso es total y no es culpa de los profesionales, que tienen un diez, sino de un Gobierno de la Junta que los tiene exhaustos y saturados para empujar a la gente a los seguros privados", ha sentenciado.

Cornejo ha exigido un plan de choque "inmediato", afeando que Salud Responde sea "el teléfono de la desesperanza, con citas a más de 15 días".

"Moreno Bonilla es el responsable directo de que las urgencias estén bloqueadas. Frente a su modelo de recortes, los socialistas nos comprometemos a recuperar la atención primaria y devolverle la dignidad a los pacientes jerezanos", ha afirmado.

El secretario local, José Antonio Díaz, ha cerrado el bloque de denuncias poniendo el foco en "la traición a la clase trabajadora de Jerez" del PP, asegurando que "prometieron 223 viviendas y en ocho años no han puesto ni un solo ladrillo". "Su incapacidad es tal que han dejado escapar cinco millones de euros del Gobierno de España para este fin", ha denunciado.

El dirigente local ha afeado que el PP pretenda "mercadear con el suelo público" al "elevando el precio de la VPO hasta los 180.000 euros", una cifra de la que ha dicho "insulta a cualquier familia trabajadora de nuestra ciudad".