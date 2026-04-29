PP defiende una conexión ferroviaria "digna", que "no frene el crecimiento económico y social" de Jaén

Reunión con la plataforma en defensa del ferrocarril del centro de La Mancha - PP

JAÉN 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP ha defendido una conexión ferroviaria "digna" que "no frene el crecimiento económico y social de los jiennenses. Así lo han manifestado después de que miembros de la candidatura del PP al Parlamento andaluz se hayan reunido con la plataforma en defensa del ferrocarril del centro de La Mancha.

La plataforma defiende la construcción del tramo ferroviario Mora-Alcázar lo cual "daría solución a aislamiento ferroviario de una forma mucho más rápida y económica que el bypass de Montoro".

Para la candidata Catalina García, el diálogo "debe de ser clave para acabar con el aislamiento ferroviario que sufre la provincia de Jaén". "Creo que ya ha llegado el momento de hablar de Jaén, de la planificación que necesita esta provincia de una manera seria, de una manera objetiva", ha dicho García.

Ha añadido que la situación que está viviendo Jaén es única en todo el país al no tener desde el pasado mes de enero "y, por lo pronto hasta finales de 2027, ni siquiera conexión ferroviaria con Córdoba", viéndose obligados los viajeros a coger un autobús que les lleve hasta allí para después ya sí coger un tren hasta Sevilla y Cádiz.

Por otra parte, y relacionado también con las infraestructuras, el candidato al Parlamento andaluz por el PP de Jaén Jesús Estrella, ha defendido la actuación de el Gobierno de Juanma Moreno con la A-6000, la carretera que une Mengíbar (Jaén) y Villatorres (Jaén).

Según Estrella, Juanma Moreno "ha hecho más por la A-6000 en siete años que el PSOE en 40". Asimismo, ha subrayado que, frente a la inacción del pasado, la Junta de Andalucía" ya ha puesto en marcha soluciones definitivas".

"Lo único que hicieron los socialistas durante décadas fue marear la perdiz, dejando que la infraestructura se degradara sin mover un solo papel", ha denunciado Estrella, que ha lamentado que mientras "el PSOE ha optado por agarrar la pancarta junto a IU", la Junta está con la "construcción de un nuevo puente y las obras de mejora de la A-6000".

Asimismo, el candidato ha apuntado que hace escasas semanas se mantuvo una reunión técnica con los alcaldes de Mengíbar y Villatorres y el delegado territorial Miguel Contreras, en el que se expuso la situación y se marcó una "hoja de ruta" que contó con el respaldo de ambos municipios.