PP analiza con el sector turístico los retos y posibilidades de la provincia de Cádiz

El consejero de presidencia, sanidad y emergencia, y número uno del PP por Cádiz para el 17-M, Antonio Sanz atiende a los medios de comunicación - Francisco J. Olmo - Europa Press

CÁDIZ 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno por el PP de Cádiz a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Antonio Sanz, y el coordinador de Turismo del PP de Andalucía, Arturo Bernal, han mantenido una reunión de trabajo con representantes de todo el sector turístico de la provincia gaditana para analizar los retos y posibilidades de "un destino de calidad" que ha logrado el gasto y la estancia media "más alta de Andalucía".

En una nota, Sanz ha subrayado que Cádiz es "un auténtico referente turístico no solo en España, sino también en Europa y en todo el mundo" y que "debemos seguir avanzando hacia un modelo turístico basado en la calidad y en la sostenibilidad".

El candidato popular ha detallado los datos que confirman que el turismo es "motor fundamental" para la economía andaluza en general, y de la gaditana en particular, como que el año pasado visitaron Andalucía casi 38 millones de personas, de las que 6,6 millones disfrutaron de esta provincia.

Además, de las ocho provincias andaluzas, Cádiz es la que cuenta con el gasto medio diario más alto --93,8 euros al día, lo que supone 6,8 euros más que la media andaluza, y con la estancia media más alta de toda la comunidad, con 6,6 días.

Igualmente, han incidido en la desestacionalización lograda en la provincia con la celebración de diferentes eventos durante todo el calendario anual. Así, ha resaltado que Cádiz se ha convertido en "referente mundial de grandes eventos", que permiten cualificar la demanda, generar notoriedad y alargar la temporada.

"Hemos sido capaces de vender un destino que es mucho más que sol y playa", ha afirmado Arturo Bernal.

Los populares han felicitado al sector por ello, a la vez que se han comprometido con los empresarios turísticos a "seguir teniendo al Gobierno de Juanma Moreno como su principal aliado en una apuesta clara por seguir avanzando en la calidad y la sostenibildad que tiene esta actividad en la provincia".

Así, Antonio Sanz ha puesto en valor las medidas impulsadas como el Decreto para regular las viviendas de uso turístico, las cancelaciones de más de 10.000 licencias de Viviendas de Uso Turístico desde 2024 por incumplir la normativa urbanística y turística, o la propia Ley de Turismo Sostenible.

"Esta normativa concentró un gran consenso en el sector aunque no fue aprobada por la convocatoria electoral, pero que aprobaremos en el inicio de la próxima legislatura", ha explicado.

Igualmente, ha defendido las inversión de más de 6,7 millones de euros en subvenciones al sector durante la pasada legislatura en la provincia de Cádiz, que se une a la línea de Municipios Turísticos con más de cuatro millones de euros.

En concreto, Chiclana ha recibido 1,2 millones y ya está empleando en proyectos como la reurbanización de la Plaza España o el espacio expositivo 'Colección de muñecas María Emilia Lira' en el Centro Fábrica de la Luz, entre otros.

El candidato popular ha criticado "la falta de apoyo por parte del Gobierno de la Nación en uno de los mayores déficits que tiene la provincia", como es la falta de infraestructuras. Al respecto, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez y a María Jesús Montero "que cese de una vez el castigo al que tienen sometida a la provincia en materia de comunicaciones y transportes, y que tanto lastran al sector turístico".

En esa misma línea, Arturo Bernal ha lamentado "el abandono del Gobierno de Sánchez en conectividad", poniendo el foco en la situación del aeropuerto de Jerez o de la AP-4, que "continúa siendo una pesadilla con trayectos de hasta tres y cuatro horas en verano sin que el Ministerio sea capaz de dar una solución definitiva".