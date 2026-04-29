Coca (Vox) alerta de que "el bipartidismo exprime sin piedad" a los transportistas

El candidato número dos de Vox por Córdoba a las Elecciones Andaluzas del 17M, Juan José Coca (centro), atiende a los medios de comunicación. - VOX

POZOBLANCO (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos de Vox por Córdoba a las Elecciones Andaluzas del 17M, Juan José Coca, ha criticado este miércoles en Pozoblanco la situación "límite e insostenible que atraviesan los transportistas andaluces", a quienes, según ha señalado, "el bipartidismo exprime sin piedad mientras las administraciones miran hacia otro lado".

Según ha indicado Vox en una nota, tras mantener un encuentro con profesionales del sector, Coca ha trasladado que "las principales quejas pasan por el incremento constante de costes, la presión fiscal y la carga burocrática". "Les suben los costes, les ahogan con impuestos y les cargan de trabas administrativas, pero luego son los primeros a los que se exige que todo funcione", ha afirmado.

El candidato ha señalado directamente al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), al que ha acusado de "mantener las mismas políticas que están asfixiando a quienes trabajan. El Gobierno de Moreno sigue aplicando recetas del bipartidismo que castigan a los nuestros mientras pone por delante a quienes vienen de fuera", ha subrayado.

En este sentido, Coca ha defendido la necesidad de "aplicar políticas basadas en la prioridad nacional", que es, según ha expresado, "defender a los nuestros frente a quienes les están arruinando", pues "no puede ser que quienes levantan este país estén siempre a la cola", ha asegurado.

Asimismo, ha puesto en valor el papel esencial del transporte en la economía, ya que "sin transportistas no hay campo, no hay industria y no hay abastecimiento. Sin ellos, España se para", ha advertido. Por ello, ha reclamado un "cambio urgente" en las políticas públicas que pasan por "bajar impuestos, eliminar trabas y garantizar el respeto a un sector clave". "España no se levanta desde los despachos, se levanta desde la carretera", ha concluido.