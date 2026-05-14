Cerca de 400 corredores participarán en Valdepeñas de Jaén en la CxM RompeAlbarcas

Presentación de la la CxM RompeAlbarcas - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de Carreras por Montaña hace parada este mes de mayo en Valdepeñas de Jaén donde el próximo 23 de mayo se celebrará la V CxM RompeAlbarcas. Cerca de 400 corredores se han inscrito para disputar esta prueba.

La diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, "es una carrera maravillosa, que ofrece imágenes únicas del entorno de Valdepeñas y que está plenamente consolidada en el calendario deportivo de la provincia de Jaén".

La V CxM RompeAlbarcas consta de dos carreras, 'La Albarquilla', de 13,5 kilómetros de distancia y 650 metros de desnivel positivo, y 'La Albarca', de 27 kilómetros y 1.500 metros de ascenso acumulado.

Las dos tendrán como punto de salida y meta la Plaza de la Constitución, en Valdepeñas de Jaén, y discurrirán por sendas y caminos de la Sierra Sur de Jaén.

"Desde la Diputación queremos felicitar el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Valdepeñas apostando por el deporte y para que sus carreras formen parte de los circuitos provinciales que impulsamos desde la Administración provincial", ha reconocido Colomo.

La diputada ha subrayado la acogida que tienen los circuitos provinciales de campo a través, carreras populares o carreras por montaña "y que permiten a nuestros atletas participar, ponerse en forma y correr todo el año".

Por su parte, la alcaldesa de Valdepeñas de Jaén, Laura Nieto, ha puesto el acento en la promoción que la Carrera por Montaña RompeAlbarcas hace de la Sierra Sur y ha agradecido la implicación de los voluntarios para que lograr la mejor organización.

"Para nosotros es un orgullo poder mostrar nuestra sierra que aún es muy desconocida y la gente que viene se queda maravillada con las estampas que ofrece esta carrera", ha dicho Nieto.

En esta línea también se ha manifestado el director de la carrera, Manuel Ramos, que ha detallado algunos de los aspectos técnicos de esta quinta edición. La carrera corta, La Albarquilla, presenta un recorrido al 80 por ciento por vereda, principalmente por la denominada Pecho RompeAlbarcas que se hizo en los años 50 del pasado siglo para repoblar el pino, "un sendero muy transitable y con una exigencia bastante alta".

Por su parte, La Albarca es una carrera "muy exigente", porque va por campo a través, por crestas de La Solana, sube pendientes muy inclinadas de hasta un 30 por ciento y "tiene de todo, bajadas muy duras, otras suaves, y tramos donde se tiene que andar".

La CxM RompeAlbarcas es la sexta prueba del once que conforman el XII Circuito Provincial de Carreras por Montaña que arrancó el pasado mes de marzo en Santa Elena con el Trail Despeñaperros y que finalizará en octubre con la CxM Sierra Cazorla Trails.