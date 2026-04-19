El chef Juan José Mesa gana la cuarta edición del Concurso Gastronómico Degusta Jaén de la Diputación

Imagen de la cuarta edición del Concurso Gastronómico Degusta Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El chef Juan José Mesa, del restaurante Radis de Jaén, ha sido el ganador de la cuarta edición del Concurso Gastronómico Degusta Jaén que convoca la Diputación y cuya final se ha desarrollado en el marco de la celebración del V Salón de la Alimentación y la Gastronomía "Degusta en Jaén".

Según ha recogido la institución provincial en una nota, el diputado provincial José Alberto Rodríguez ha sido el encargado de entregar los galardones de este certamen, que está dotado con un total de 4.500 euros.

Mesa ha recibido el primer premio, que cuenta con 3.000 euros, por la receta titulada 'La perdiz en escabeche de mi abuela', mientras que el segundo galardón de este concurso, dotado con 1.500 euros, ha recaído en José María Molina, de Bocao Vitango, también de Jaén, por su plato 'Perdiz braseada con salsa de chocolate y chirivía'.

Junto a ellos, en esta final -que ha estado conducida por Sergio Fernández, profesor de cocina de la serie 'Escuela Canal Cocina'- también han participado Antonio Fuillerat, de Gastrobar Qübba, de Granada; y Rubén Martín, de Ka-orü Sushibar & Cocktail, de Jaén.

Estos cuatro chefs han tenido que cocinar -en directo y en un tiempo máximo de dos horas y media- un plato de libre creación cuyo principal ingrediente ha sido la perdiz, para lo que han podido utilizar otros productos agroalimentarios Degusta Jaén elegidos por ellos mismos entre los presentes en la zona expositiva del V Salón de la Alimentación y la Gastronomía.

El jurado encargado de seleccionar la receta ganadora ha estado integrado por los cocineros Cristóbal Navarrete, del restaurante Pacotite, de Torreperogil; Sergio Fernández, de Canal Cocina, así como por Ana María Gutiérrez, experta en gastronomía, y técnicos del área de Agricultura y Ganadería de la Diputación Provincial de Jaén.