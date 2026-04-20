'Decían que aquí no había ná', el documental sobre chefs jiennenses Michelin, se proyecta por primera vez en Jaén

Proyección del documental 'Decían que aquí no había ná'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El documental titulado 'Decían que aquí no había ná', que tiene como protagonistas a los cinco chefs jiennenses cuyos restaurantes cuentan con una estrella Michelin, se ha proyectado este lunes por primera vez en Jaén tras su paso por el 29º Festival de Cine de Málaga, donde obtuvo la Biznaga de Plata al mejor largometraje de la sección oficial de Cinema Cocina.

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha asistido a la proyección de este largometraje que aborda a través del testimonio de estos cinco cocineros --Pedro Sánchez, de Bagá; Juan Aceituno, de Dama Juana; Juan José Mesa, de Radis; Javier Jurado, de Malak, y Juan Carlos García, de Vandelvira-- la "revolución" gastronómica que ha experimentado la provincia de Jaén tras la obtención por parte de estos restaurantes de una estrella Michelin.

Reyes ha puesto de relieve la calidad de este largometraje, que ya ha sido reconocido en el Festival de Cine de Málaga. Este "documental muestra la revolución gastronómica que ha vivido la provincia de Jaén, que culminó con esos cinco restaurantes estrella Michelin, pero que vienen precedidos de una amplia trayectoria gastronómica en la provincia", ha señalado el presidente de la Diputación de Jaén.

En este contexto, Reyes que ha felicitado al director y productora de esta cinta "que recorre la vida de estos cinco cocineros, su trayectoria, sus orígenes y cómo han culminado esa carrera gastronómica con esos cinco restaurantes estrella Michelin".

Jorge Fernández Mayoral dirige este largometraje producido por La Caña Sisters en colaboración con Visual Comunicación, con el apoyo de la Diputación y el Ayuntamiento de Jaén. Este documental cuenta, además, con textos del escritor ubetense Antonio Muñoz Molina y la participación de la compañía de danza contemporánea Marcat Dance.

Este largometraje, del que se han ofrecido dos pases este lunes en los cines El Yelmo de Jaén, parte del momento en el que uno de los cinco chefs jiennenses, Juan Carlos García, recoge en 2024 su estrella Michelin con una camiseta que contiene el mensaje 'Decían que en Jaén no había ná', que ha inspirado el título de este trabajo.

Asimismo, el presidente de la Institución Provincial ha destacado que "estos restaurantes sirven para mostrar esa revolución y la riqueza gastronómica de la provincia, pero también lo que ha supuesto para la provincia de Jaén como un argumento más desde el punto de vista turístico, ya que son muchos los que vienen a disfrutar de la gastronomía". "Y por supuesto, este documental también es un reconocimiento y un homenaje a todos los cocineros de la provincia", ha subrayado Reyes.

Junto a los cinco protagonistas de este filme, también han asistido a la proyección de este documental en Jaén el director del mismo, Jorge Fernández, y su productora ejecutiva Raquel Cortés-Cavanillas, además de Mario Bermúdez, director artístico de Marcat Dance.