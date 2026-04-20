Por Andalucía urge a intervenir el mercado de la vivienda ante la "expulsión de los jóvenes de Huelva"

El candidato de la formación por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez, en rueda de prensa. - IU HUELVA

HUELVA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha reclamado una intervención "decidida" del mercado de la vivienda en la provincia de Huelva para "frenar la escalada de precios del alquiler y la compra que está dificultando, cada vez más, el acceso a una vivienda digna, especialmente entre la población joven y trabajadora".

El candidato de la formación por la provincia de Huelva, José Antonio Jiménez, ha alertado de una situación "insostenible" marcada por "el incremento continuado de los precios, la escasez de oferta y el auge de los alquileres turísticos", que "están desplazando a quienes necesitan una vivienda habitual", ha indicado la coalición en una nota.

"La vivienda en Huelva ha dejado de ser un derecho para convertirse en un lujo. Hoy vemos cómo jóvenes y trabajadores compiten entre decenas de personas por un mismo piso o directamente se ven obligados a abandonar su ciudad", ha señalado Jiménez.

Señala la coalición que, según los datos recientes del mercado inmobiliario, "en el primer trimestre de 2026 hasta 45 familias llegaron a competir por una sola vivienda en la capital onubense, reflejo de una demanda desbordada frente a una oferta insuficiente". A esta situación se suma el "creciente peso del alquiler vacacional, especialmente en la costa, donde cada vez es más habitual que los propietarios prioricen el uso turístico frente al residencial, dificultando aún más el acceso a largo plazo".

Apunta Por Andalucía que, "de hecho, los últimos datos apuntan a que el 80% de las vivienda disponible en la costa onubense se destina a alquiler turístico dejando solo el 20% para los vecinos de los municipios onubenses", por lo que subraya" que esta realidad no es casual, sino consecuencia de la falta de políticas públicas valientes" y de "la negativa de la Junta de Andalucía a aplicar herramientas como la regulación de precios en zonas tensionadas o el impulso de un parque público de vivienda".

"NECESIDAD DE INTERVENIR EL MERCADO"

En este sentido, Jiménez ha defendido la "necesidad de intervenir" el mercado "para poner límites a la especulación y garantizar que la vivienda cumpla su función social". Entre las medidas planteadas por la coalición destacan la "aplicación efectiva" de la Ley estatal de vivienda, la declaración de zonas tensionadas en municipios con mayor presión y la regulación de los alquileres.

Asimismo, el programa electoral de Por Andalucía contempla un plan extraordinario de construcción de vivienda protegida y alquiler social en la provincia, "con especial atención a las zonas más afectadas por el encarecimiento del mercado", así como la rehabilitación del parque público existente.

Entre las propuestas concretas, la formación incluye la reactivación del programa de rehabilitación en barriadas como Marismas del Odiel con nuevas promociones de vivienda social, así como actuaciones en zonas como El Torrejón, "con el objetivo de ampliar la oferta pública y facilitar el acceso a colectivos vulnerables".

"El problema de la vivienda en Huelva no se va a resolver dejando todo en manos del mercado. Hace falta una intervención pública decidida que garantice precios asequibles y un parque suficiente de vivienda pública", ha insistido el candidato.

Por Andalucía también ha criticado las políticas del Gobierno andaluz, al considerar que han "favorecido" la "subida de precios y la especulación", con medidas que, a su juicio, "benefician a grandes propietarios y promotores en lugar de a la mayoría social".

Finalmente, Jiménez ha hecho un llamamiento a "situar la vivienda en el centro del debate político" de cara a las elecciones del próximo 17 de mayo, subrayando que "garantizar el derecho a una vivienda digna es una cuestión de justicia social y de futuro para la provincia de Huelva".

