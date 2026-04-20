Victoria Fernández (PSOE) afirma que los socialistas cordobeses tienen "experiencia" para dar soluciones reales

Victoria Fernández (centro), con cargos públicos y orgánicos del PSOE en Baena. - PSOE

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata número tres el PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para 17M, Victoria Fernández, ha afirmado este lunes que los socialistas tienen "herramientas de gobierno y experiencia para dar respuestas y soluciones reales a problemas excepcionales e inéditos, como ha sucedido con el decreto estatal por el tren de borrascas", por lo que ha aseverado que "el PSOE es siempre garantía de defensa y apoyo al campo andaluz frente a los que, con una mano dicen ampararlo, y con la otra votan en contra de las medidas para beneficiarlo".

Fernández ha puesto como ejemplo la capacidad de la candidata del PSOE andaluz a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, "demostrada en toda su trayectoria y en su última etapa en el Gobierno de España, en especial por su celo y tenacidad para sacar adelante el decreto para paliar los daños en el sector primario por el tren de borrascas".

Durante una visita a Baena (Córdoba), junto a la alcaldesa socialista del municipio, María Jesús Serrano, la candidata del PSOE ha valorado en primer lugar la actitud "siempre pendiente" de la regidora para advertir de las cuestiones que se han de mejorar relativas al sector agrícola, "siempre de primera mano, con cercanía y proximidad", y ha defendido "la defensa que el PSOE hace siempre" del sector primario.

Así, se ha referido a las ayudas al sector incluidas en el decreto estatal, "para que la gente sepa cuáles son las que están sobre la mesa y cómo se gestiona", al tiempo que ha criticado "a quienes, con una mano dicen defender al sector primario, y con la otra votan en contra de todas las medidas que se toman para beneficiar a sus empresarios y trabajadores, como ahora, lo que parece una mala broma".

Fernández ha informado que la provincia de Córdoba es una de las grandes afectadas por el tren de borrascas, y "desde el Gobierno de España sí se ha dado respuesta con una cifra histórica, de 2.141 millones de euros en ayudas directas para el campo, con 600 millones para recuperar caminos, otros 35 para las franquicias de los seguros, o la bajada de las peonadas de 35 a cinco".

"Cuando se aprobó --ha recordado-- se primó la rapidez frente a la precisión, para que el dinero llegara rápido a los agricultores, que no podían esperar. No hay que presentar ningún papel, porque el Estado tiene detectado a los damnificados por las ayudas PAC y el sistema tributario", por lo que ha alertado sobre "los agitadores y quienes crean bulos", buscando crear "dudas en los que han sufrido daños", cuando en el Gobierno de España trabajan "para resolver problemas y no para crearlos".

Fernández ha indicado también que "es inminente la salida del primer listado de beneficiarios, que percibirán ayudas de entre los 2.000 y los 25.000 euros", y que el procedimiento aún está en plazo.

Por su parte, la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ha afirmado que el sector primario "es la base de la economía de la comarca del Guadajoz, con nuestros agricultores, nuestro aceite y la denominación de origen", y ha celebrado que el Gobierno de España "haya librado la mayor cantidad de recursos puestos a disposición de los agricultores en los últimos años".