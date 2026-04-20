Poyato (PSOE) avisa que los cordobeses "se juegan la defensa de los servicios públicos" en las elecciones

Mariano Poyato (centro) atiende a los medios ante el Centro de Salud del Sector Sur. - PSOE

CÓRDOBA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número cuatro el PSOE por Córdoba al Parlamento andaluz para el 17M, Mariano Poyato, ha participado este lunes en un reparto electoral, junto al diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, a las puertas del Centro de salud del Sector Sur, donde ha avisado que los cordobes "se juegan la defensa de los servicios públicos en la próxima cita con las urnas".

Según ha informado el PSOE en una nota, Poyato ha lamentado que "las citas en Atención Primaria en los centros de salud se alargan hasta los 15 ó 20 días, según denuncian los propios pacientes y facultativos, una situación "inaceptable, que lleva al deterioro de los servicios públicos y al que el PSOE pondrá remedio con María Jesús Montero a la cabeza".

Así, ha celebrado el anuncio del 'Plan Montero' de sanidad, "para salvar la sanidad pública", en el que el PSOE se compromete a que "se pueda tener una cita con el médico de Primaria en 48 horas, ver a tu médico especialista en 60 días, o a que la demora para ingresar en un quirófano no exceda los 120 días, todo ello gracias a una inversión extra de 3.000 millones de euros más al año y a la contratación de 18.000 profesionales sanitarios, de ellos 6.000 médicos y otros 6.000 enfermeros".

"Los cordobeses pueden elegir que la sanidad pública andaluza vuelva a ser la que era, como en 2018, antes de la entrada en la Junta del PP, para que cuando caigamos enfermos podamos ver a nuestro médico de cabecera en un plazo máximo de dos días", según ha subrayado Poyatao, quien ha asegurado que se puede "revertir la situación actual el 17 de mayo en las urnas, por lo que pedimos una gran movilización progresista para conseguirlo y hacer posible que María Jesús Montero sea la próxima presidenta de Andalucía".

Por su parte, el diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral, ha incidido en que "las carencias del Centro de Salud Guadalquivir", en el Distrito Sur de la capital cordobesa, "son fruto del abandono del Gobierno del PP y de Juanma Moreno", y como prueba ha señalado que "adolece de un ascensor para que los enfermos y pacientes puedan subir a la primera planta para ser atendidos por los profesionales sanitarios, lo mínimo que se despacha hoy en día en un centro de salud".

Para Mayoral, "todos los votos en contra del PP en el congreso contra la revalorización de las pensiones, del Ingreso Mínimo Vital, del Salario Mínimo Interprofesional o de la prolongación del escudo social para los más vulnerables van contra cada uno de los vecinos del Distrito Sur y del barrio Guadalquivir, que sufren cada día la dejadez de la Junta de Andalucía, con el abandono y falta de mantenimiento del parque público de viviendas protegidas, y por el Ayuntamiento y el alcalde Bellido, con la falta de limpieza, de seguridad y de oportunidades".