Morales (PSOE) pide explicaciones a Junta y Diputación de Córdoba por los niveles de nitratos en el agua de la provincia

Esteban Morales atiende a los medios en Priego de Córdoba. - PSOE

PRIEGO DE CÓRDOBA (CÓRDOBA), 20 (EUROPA PRESS)

El candidato número dos del PSOE al Parlamento andaluz para el 17M, Esteban Morales, ha exigido este lunes en Priego de Córdoba, junto al secretario general del PSOE local, Juan Antonio Almendros, "explicaciones urgentes" a los presidentes de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Córdoba, los populares Juanma Moreno y Salvador Fuentes, respectivamente, por "los niveles de nitratos en el agua de consumo en varios municipios de Córdoba, entre ellos Priego, donde los índices han revelado mediciones de alrededor de 45 miligramos de nitratos, cercanas al límite peligroso para la salud".

Así, según ha informado el PSOE en una nota ha exigido "transparencia a las autoridades responsables" y ha reprochado que, "ni la Delegación de Sanidad" de la Junta, "ni el presidente de Aguas de Córdoba", empresa pública dependiente de la Diputación, "hayan dado cuenta de qué están haciendo para garantizar que no hay problemas de salud o las medidas que se están acometiendo para revertir esas mediciones".

Morales ha expresado su "profunda preocupación tras las recientes informaciones publicadas sobre la presencia de niveles elevados de nitratos en el agua de consumo en varias localidades", por lo que ha advertido de la "ausencia de información clara para la ciudadanía sobre un asunto que afecta directamente a la salud pública".

Por eso, ha pedido que "se informe con total transparencia sobre los niveles reales de nitratos detectados en cada localidad, que se detalle qué controles se están realizando y con qué frecuencia, que se expliquen las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del agua de consumo y, por último, que se aclaren los protocolos de actuación en aquellos puntos donde los niveles son más elevados".

CHARE DE PRIEGO

Por otro lado, Morales ha criticado que Moreno "ha abandonado definitivamente su promesa para construir el Chare de Priego, que prometió" en anteriores legislaturas, y que ahora "no lo tiene entre sus prioridades en caso de seguir en la Junta. Todo lo contrario que María Jesús Montero", la candidata socialista a la Presidencia de la Junta, que está empeñada en "recuperar la sanidad andaluza, para que sea otra vez un referente nacional y que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga un centro hospitalario a media hora de su localidad".

El candidato socialista ha afeado "la oscuridad y la falta de respuestas del Gobierno de Moreno frente a los datos de sindicatos sanitarios, que alertan del aumento de las listas de espera en todos los hospitales de la provincia, con alrededor de 82.700 pacientes que aguardan cita con el especialista, para operarse o para una prueba diagnóstica".

Morales ha comentado que "la alternativa es el 'Plan Montero' de sanidad" prometido por la candidata socialista María Jesús Montero, "con el que garantizará asistencia en Atención Primaria en 48 horas, eliminar la demora actual en un plazo de seis meses, plazos máximos para pruebas diagnósticas, consultas de especialidades e intervenciones, la contratación de 18.000 sanitarios y una inyección extraordinaria de 3.000 millones anuales".