El PP de Málaga reivindica que con Juanma Moreno la Junta ha pasado "de los titulares a las realidades"

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, en un acto de precampaña. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha destacado que el presidente del PP andaluz y candidato a revalidar la presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "es garantía de resultados y proyecto de futuro" para Málaga y ha reivindicado que, gracias a su gestión, el Gobierno andaluz "ha pasado de los titulares a las realidades".

Así lo ha expuesto este lunes, tras participar en un reparto informativo en la zona este de la capital, en el que ha afirmado que "las posturas son claras" y ha contrapuesto la "campaña en positivo" del PP, "recordando todo lo que se ha hecho y, sobre todo, todo lo que queremos seguir haciendo para mejorar Málaga y Andalucía", frente frente a la "campaña del insulto" del PSOE y resto de candidaturas.

Navarro ha puesto en valor "la cercanía y el diálogo permanente" de la formación con la ciudadanía y ha señalado que "muchas de las propuestas del PP nacen de esta escucha activa con los vecinos y con los agentes sociales y económicos de nuestra provincia".

Ha lamentado que hasta tres ministros del Gobierno de Sánchez hayan venido este fin de semana a Andalucía "para atacar" a Moreno, entre ellas la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien ha afeado que sea "responsable del mayor conflicto médico de nuestra historia democrática, con tres huelgas nacionales en 2025 y paros indefinidos de una semana al mes durante todo lo que llevamos de año".

Igualmente, ha reprochado a la candidata del PSOE María Jesús Montero que, tras 14 años como consejera de la Junta de Andalucía, "no moviera ni un papel para impulsar el nuevo centro de salud, especialidades y procesos avanzados de El Palo, ni el Hospital Virgen de la Esperanza, ya con nombre y apellido", proyectos que, ha incidido, están en marcha "gracias a la apuesta real y tangible del Gobierno de Juanma Moreno".

Al respecto, ha recordado que el PSOE "estuvo prometiendo el macrohospital desde el año 2009, "pero cuando el PP llegó a la Junta en 2019 no habían tramitado ni un papel, ni de ámbito ambiental, ni en materia urbanística, ni cualquier otro tipo de informe para impulsar el proyecto".

Por tanto, ha contrapuesto "las realidades que impulsa el Gobierno de Juanma Moreno" con las "promesas y titulares que vendían los socialistas cuando estaban al frente de la Junta" y ha criticado igualmente que el Gobierno de Sánchez está "ausente" de los problemas de los malagueños.

Además, la dirigente 'popular' ha incidido en que el PP afronta una campaña "muy positiva y con mucha ilusión, centrada en trasladar a los malagueños todo lo que hemos avanzado y, sobre todo, que lo mejor está por venir".

