La Diputación de Jaén actúa "con celeridad" ante la rotura de una tubería de abastecimiento al sistema de La Loma

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, visita los trabajos tras rotura de una tubería de abastecimiento al sistema de La Loma - DIPUTACIÓN

JAÉN 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén trabaja desde la tarde de este pasado viernes en la reparación de una rotura detectada en la tubería que conduce el agua desde el pantano del Aguascebas hasta la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Las Copas, incidencia provocada por las inclemencias meteorológicas registradas en los últimos días y que afecta al abastecimiento al sistema de La Loma.

El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, se ha desplazado hasta la zona donde se ha producido la rotura de la conducción, "un problema que fue inmediatamente identificado por los técnicos de Somajasa --empresa mixta participada por la Administración provincial-- tras observar una bajada anómala en la intensidad del caudal", ha detallado Hidalgo.

Asimismo, ha añadido que "desde Somajasa se activó inmediatamente el protocolo de actuación para localizar el origen del problema, situado en un paraje de muy difícil acceso conocido como Alto de la Osera".

En este sentido, el responsable del área de Servicios Municipales ha destacado "la rapidez" en la actuación de los equipos técnicos, "que trabajan de forma ininterrumpida en la apertura de una pista, que cuenta con desniveles superiores a los 50 grados, con el fin de poder acceder al lugar con los materiales necesarios para la reparación de la tubería".

"Ante la gravedad de esta incidencia, se ha habilitado consumo alternativo incrementando la capacidad de bombeo desde la captación existente en Mogón, garantizando el suministro, siempre y cuando lo permita la turbidez del Gualdalquivir", ha remarcado Hidalgo.

DESLIZAMIENTOS EN DISTINTOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE CAZORLA

Por su parte, el diputado de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, se ha trasladado este sábado a Cazorla, donde ha visitado junto al alcalde de esta localidad, José Luis Olivares, varios caminos limítrofes del municipio --La Malena, San Isicio y Estrecho--, que han sufrido deslizamientos de calzada debido al temporal.

Así, Agea ha puesto a disposición del Consistorio cazorleño los recursos de la Diputación para intentar poner remedio a estas incidencias y ha avanzado que "la próxima semana se realizarán estudios para preparar una solución, una vez que se determine el diagnóstico del origen de estos deslizamientos".

Por su parte, el alcalde de Cazorla ha incidido en la seguridad de los vecinos y vecinas, "por lo que se ha procedido a perimetrar y acordonar las distintas zonas donde se han producido los deslizamientos de laderas en caminos y calles del municipio".

También Olivares ha mostrado su agradecimiento "por el apoyo y colaboración de la Diputación ante la situación que está viviendo su municipio".

La Diputación de Jaén continúa haciendo frente a los efectos del fuerte temporal de lluvia y viento que azota a la comunidad andaluza. Durante la jornada de este sábado, permanecen cerradas al tráfico rodado cuatro carreteras como son la JA-3404 (Arjona-Lahiguera, P.K. 4+400), la JV-5001 (Marmolejo-La Centera), la JV-3043 (Lupión-Estación Linares-Baeza, P.K. 6+500) y la JV-6022, a la altura de Castellar.