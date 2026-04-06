La Diputación de Jaén aprueba 26 millones para el Plan de Obras y Servicios y el plan de ayudas por el temporal

Pleno de la Diputación celebrado este lunes - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Jaén ha aprobado el Plan Provincial de Cooperación de Obras y Servicios de competencial municipal, dotado con 16,16 millones de euros, y el plan específico de diez millones de euros dirigido a los ayuntamientos para paliar daños ocasionados por el tren de borrascas de este invierno, incluido en el Plan de Choque por el temporal.

La vicepresidenta segunda y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha informado sobre estas partidas recogidas en los asuntos del orden del día de esta sesión ordinaria en la que se ha dado el visto bueno a modificaciones de crédito que suman más de 53,4 millones de euros.

De los 16,16 millones de euros que contiene el Plan Provincial de Obras y Servicios, los ayuntamientos jiennenses destinarán 11,67 para sufragar servicios y 4,49 millones para obras, tal y como ha detallado Parra. Asimismo, a este plan se sumará uno específico para las entidades locales autónomas (ELAs) que constan de presupuestos, dotado con 324.000 euros.

En cuanto al plan específico de diez millones de euros dirigido a los ayuntamientos para adecuar daños por el temporal, cada consistorio recibirá una ayuda de 100.000 euros, una cantidad con la que también contarán aquellas ELA que poseen competencias en caminos rurales y que será de 25.000 euros para aquellas que no cuenten con las mismas.

A través de estas subvenciones, los consistorios podrán sufragar actuaciones que hayan tenido que llevar a cabo en sus municipios desde el 10 de noviembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2027, mientras que dispondrán de plazo hasta el 31 de marzo de 2028 para su justificación.

Junto a los más 26 millones de euros que se han aprobado en este pleno para los ayuntamientos --mediante el Plan Provincial de Obras y Servicios y el plan específico por daños del temporal-- en esta sesión se ha dado el visto bueno a otros 25,5 millones de euros que destinará la Diputación de Jaén al acondicionamiento de infraestructuras de titularidad provincial que se han visto afectadas por el tren de borrascas.

En concreto, de esa cantidad, 20 millones de euros se dirigirán a obras de adecuación en carreteras y vías de interés agrario de la Administración provincial en los que se ha producido daños por el temporal, una cantidad a la que se sumarán 750.000 euros para la adecuación de vías verdes, otros 775.000 euros para el acondicionamiento de edificios de la Diputación y otros cuatro millones de euros para acondicionar infraestructuras hidráulicas.

Además de estas partidas, entre las modificaciones de crédito que se han aprobado en esta sesión plenaria, se han incluido 80.000 euros para la Academia de la Guardia Civil de Baeza; 200.000 euros para la contratación por parte de empresas de jóvenes de municipios menores de 5.000 habitantes en el marco del programa Talentium Empresa, así como 214.000 euros para financiar un 12 por ciento de la aportación del Ayuntamiento de Beas de Segura a las obras de rehabilitación del castillo de esta localidad, beneficiarias del 2% Cultural.