La Diputación de Jaén celebra los 20 años de la Asociación de Personas con Fibromialgia y Fatiga Crónica de Baeza

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, en el acto conmemorativo del 20 aniversario de la Asociación de Personas Afectadas por Fibromialgia y Fatiga Crónica de Baeza (AFAB). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Paco Reyes, ha participado en el acto conmemorativo del 20 aniversario de la Asociación de Personas Afectadas por Fibromialgia y Fatiga Crónica de Baeza (AFAB), entidad que cuenta con más de 140 socias y socios de la localidad baezana y de distintos municipios de la comarca de La Loma.

En este acto, al que también han asistido representantes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Baeza y de AFAB, con su presidenta Encarnación Rodríguez al frente, Reyes ha felicitado, celebrado y agradecido el trabajo, el apoyo y el acompañamiento llevado a cabo por esta entidad para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen estas enfermedades, según ha informado el Instituto Armado en una nota.

"Celebrar 20 años siempre es una buena noticia de vida, máxime cuando impulsar esta asociación ha supuesto mucho esfuerzo y trabajo de las personas que la pusieron en marcha y que han conseguido que su actividad sea permanente", ha subrayado Paco Reyes.

Por ello, ha felicitado tanto a Encarnación Rodríguez como a su junta directiva, que "se están dejando la piel para que se le pueda prestar ese servicio a las personas que lo necesitan, no solamente en la ciudad de Baeza, sino en toda la comarca de La Loma".

En este sentido, ha puesto en valor que "no solamente tratan a aquellas personas que tienen ese problema de fibromialgia o fatiga crónica, también han permitido la convivencia, juntarse para otro tipo de actividades, como he tenido la oportunidad de comprobar sobre el terreno las cuatro o cinco veces que he estado aquí en el último año".

Al respecto, el presidente de la Administración provincial ha resaltado "el trabajo que vienen haciendo, la ilusión que le ponen quienes participan en estas actividades, tanto las usuarias como los magníficos profesionales que trabajan con ellas".

Por eso, ha añadido que "desde la Diputación Provincial hemos colaborado y vamos a seguir colaborando en programas de fisioterapia, psicología o en la adquisición de ese desfibrilador que nos habían pedido y que en un espacio de actividad física no puede faltar".

Por su parte, Encarnación Rodríguez ha destacado la labor que se realiza desde esta entidad de apoyo a personas que por padecer estas enfermedades "sufren mucho sufrimiento y dolor", pero sobre todo ha puesto el foco en "la necesidad de estar unidas para salir adelante".

En esta línea, ha señalado también lo importante que ha sido que mayoritariamente "somos mujeres y eso nos ha dado pie a llevarlo mucho mejor y combatir la enfermedad, porque no siempre hay que estar en el rincón llorando. De alguna manera, nos complementamos unas con las otras para estar ahí y tener otra alegría, otra manera de aceptar las cosas, y creo que fue la mejor fusión que pudimos hacer".

Por todo ello, ha asegurado que "en todo este camino andado hemos tenido altos y bajos, de todo, pero lo importante es que estamos aquí, que continuaremos mientras nos pidan y podamos dar ayuda, y seguiremos con nuestros talleres, nuestras formaciones y todo lo que podamos ir haciendo".

En este acto, Reyes ha recibido un obsequio de esta asociación por el apoyo de la Diputación a AFAB, galardones que también se han entregado a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Baeza, a profesionales del ámbito sanitario, a asociaciones y entidades sociales, a empresas colaboradoras y a personas vinculadas a la historia de esta entidad.