La Diputación de Jaén celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI con un acto festivo y reivindicativo

Lectura de la declaración institucional - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha celebrado el Día Internacional del Orgullo LGTBI con un acto festivo y reivindicativo en el que ha intervenido la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, que ha estado acompañada por miembros de la Corporación provincial y de representantes de otras administraciones y colectivos jiennenses.

Durante su intervención, Ruiz ha reafirmado el compromiso de la Administración provincial con la diversidad, la igualdad y la defensa de los derechos del colectivo LGTBI. "Hoy ponemos el foco en la defensa de unos derechos que han supuesto importantes avances hacia una sociedad más igualitaria y diversa, aunque todavía quedan metas por alcanzar", ha señalado.

Asimismo, la responsable del área Igualdad y Juventud de la Administración provincial ha destacado los progresos logrados en materia legislativa a nivel nacional y ha advertido de "la necesidad de seguir trabajando para erradicar cualquier forma de discriminación y violencia contra las personas LGTBI".

En esta línea, Ruiz ha subrayado la importancia de la colaboración entre instituciones y la sociedad para combatir la LGTBIfobia y los delitos de odio. "No vamos a dejar de reivindicar una sociedad libre de discriminación hasta que no se ponga fin a las denuncias o agresiones hacia aquellas personas que luchan por ser quienes son o por amar a quienes quieran amar", ha dicho la diputada.

Asimismo, Ruiz ha incidido en "la necesidad de seguir impulsando políticas de igualdad efectivas y cercanas a la ciudadanía". Entre ellas, ha destacado la nueva convocatoria de ayudas específicas para políticas LGTBI puesta en marcha por la Diputación de Jaén, "subvenciones que están dirigidas a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes con el fin de promover la diversidad, la libertad y la inclusión en todos los municipios de la provincia".

El acto conmemorativo, que se ha celebrado en el hall del Palacio Provincial, ha incluido la lectura de una declaración institucional y con la actuación de la cantante jiennense Mery-Espinosa Barta --conocida en el panorama musical como Insert Soul--.

De igual forma, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, la Diputación de Jaén también ha impulsado distintas acciones paralelas, entre ellas la instalación de la bandera arcoiris en la fachada del Palacio Provincial y la iluminación multicolor, que se están llevando a cabo a lo largo de toda esta semana tanto en este edificio como en el Palacio de Deportes Olivo Arena.