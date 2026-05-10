La Diputación de Jaén conmemora los 40 años de la adhesión de España a la Unión Europea

Imagen de la fachada de la Diputación de Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 10 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén se ha sumado este pasado sábado a la celebración del Día de Europa en un año en el que se conmemoran cuatro décadas de la adhesión de España a la Unión Europea. Para ello, en la fachada del Palacio Provincial se ha colocado una lona alusiva a esta efeméride para, tal y como ha destacado la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, poner el acento "en la transformación que esta incorporación ha supuesto para nuestro país y de la que es buena muestra el desarrollo económico y social de Jaén".

En este sentido, Martínez ha señalado que a lo largo de estos años "la provincia ha recibido inversiones que han permitido llevar a cabo proyectos estratégicos que han contribuido a la transformación de nuestros municipios. Por eso, un año más tenemos que celebrar que somos europeos", ha subrayado la diputada provincial.

Según ha recogido la Institución Provincial en una nota, durante esta semana, la diputada de Fondos Europeos y Geolit ha participado en distintos actos que se han celebrado para conmemorar este Día de Europa, como los que se desarrollaron en la Universidad de Jaén (UJA), tanto en el Campus de Las Lagunillas como en el de la UJA en Linares, o en la lectura de la declaración institucional que tuvo como escenario el municipio de Torreperogil.

En esta misma localidad, también se celebró un taller del programa PROVote, una iniciativa europea diseñada para fomentar una mayor participación ciudadana en la democracia de la Unión Europea, con un enfoque especial en los grupos que suelen estar subrepresentados, como los jóvenes, las mujeres, comunidades marginadas y ciudadanos móviles de la UE.