La Diputación de Jaén se coordina con el resto de diputaciones andaluzas por el 8 de marzo, Día de las Mujeres

Reunión de coordinación por el 8M - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha participado en la reunión de coordinación de la campaña que desarrollarán las ocho administraciones provinciales andaluzas con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de las Mujeres.

La vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, junto a la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha intervenido en este encuentro de trabajo celebrado este miércoles en la Diputación de Sevilla, donde han sido recibidas por el presidente de esta Administración provincial, Javier Fernández.

En esta reunión, se han dado cita representantes de Igualdad de las ocho diputaciones con el objetivo de consensuar las acciones de sensibilización que se llevarán a cabo desde las mismas en el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres.

De esta forma, este encuentro de trabajo, que se celebra cada año desde hace más de dos décadas, está dirigido a acordar el contenido del manifiesto institucional al que dan lectura las ocho diputaciones con motivo de esta efeméride, así como el lema, el contenido y el diseño de la campaña que se desarrolla en torno a esta conmemoración y que se difunde desde las distintas administraciones provinciales andaluzas.

La Diputación de Sevilla es la encargada de coordinar este año esta estrategia común en la que se hará hincapié en la importancia de la sensibilización social ante modelos y discursos que contribuyen a fomentar la desigualdad, así como a normalizar situaciones de discriminación hacia las mujeres.