La Diputación de Jaén y la Dirección de la Guardia Civil firman el acuerdo para rehabilitar la academia de Úbeda

Firma del acuerdo entre la Diputación y la Dirección de la Guardia Civil para rehabilitar la academia de Úbeda. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, han firmado un acuerdo para rehabilitar estancias de la Academia de Suboficiales de Úbeda. Una intervención que forma parte de las actuaciones necesarias para la próxima reapertura de este centro.

"La reapertura de la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil de Úbeda cada día está más cerca", ha afirmado en una nota Reyes tras el acto, celebrado este miércoles en Madrid y que también ha contado con la alcaldesa de la ciudad, Antonia Olivares.

Según ha detallado, el acuerdo permitirá que la Diputación "invierta casi 700.000 euros en una parte de las obras que es fundamental para que esta reapertura sea una realidad y ya el próximo curso académico, que se iniciará en los primeros meses del año 2026, vuelva a ser posible que la formación de la Guardia Civil venga a Úbeda, en este caso complementando la que se imparte en la Academia de Baeza".

"Con la llegada de los suboficiales, se cumple una reivindicación histórica de los hombres y mujeres de Úbeda para que la Guardia Civil y su formación vuelvan a la academia a esta ciudad", ha señalado Reyes. Al respecto, ha valorado que supone una muestra más del "compromiso del Gobierno de España con la provincia de Jaén, como se viene viendo a lo largo de los últimos años".

Por su parte, la alcaldesa ha expresado su satisfacción por la firma de este acuerdo porque. "En torno al mes de mayo anunciamos que se reabría la Academia de la Guardia Civil de Úbeda y ahora damos un paso más en esa dirección", ha comentado.

En esta línea, ha puesto de relieve "la apuesta" de la Administración provincial por esta reapertura, "con una inversión de en torno a los 700.000 euros para realizar obras en uno de los edificios principales" de este centro formativo.

Esta actuación consistirá, básicamente, en acondicionar el edificio principal y la fachada de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda. Se suma a la del Gobierno central para adecuar estas instalaciones, también por un valor aproximado de 750.000 euros para acondicionar aulas, vestuarios y oficinas, y a la que ya está prevista por parte del Ayuntamiento en el entorno de estas instalaciones.

"Estamos ultimando el proyecto de cómo van a ser esas obras, con las que vamos a sumar nuestro granito de arena para, entre todos, hacer realidad ese sueño, que yo creo que no hay un ubetense que no lo haya deseado a lo largo de estos 33 años, que la reapertura de la Academia de la Guardia Civil de Úbeda sea una realidad en los primeros meses del año 2026", ha resaltado Olivares.