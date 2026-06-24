La Diputación de Jaén impulsa una nueva edición de Úbeda Fashion Camp para jóvenes de 15 a 25 años

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, en la presentación de la nueva edición de Úbeda Fashion Camp. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén impulsa una nueva edición de Úbeda Fashion Camp, que se celebrará del 7 al 11 de julio en la ciudad Patrimonio de la Humanidad y estará dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años. El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha participado en la presentación de este campamento formativo sobre moda que dirige el diseñador jiennense Moisés Nieto, Premio Nacional de Moda 2016 en la categoría de Nuevo Valor y ganador del certamen de Vogue España, entre otros reconocimientos.

"Una iniciativa promovida por nuestro hijo predilecto, Moisés Nieto, que es un referente en el mundo del diseño y la moda, y que además abre las puertas a posibilitar el desarrollo creativo y formativo de los más jóvenes", ha destacado Lozano. En este sentido, ha subrayado que "esto es muy importante también para la Administración provincial porque dirigimos nuestros esfuerzos públicos a generar oportunidades entre los más jóvenes y especialmente en un ámbito profesional tan destacado en nuestro país como es la moda".

"La experiencia de las ediciones pasadas garantiza que Úbeda Fashion Camp se convertirá de nuevo en una plataforma para que los más jóvenes puedan explorar su creatividad, aprender de profesionales del sector y, sobre todo, sentirse inspirados para perseguir sus sueños en el mundo de la moda", ha señalado el diputado de Promoción y Turismo.

Durante las cinco jornadas de este campamento se celebrarán talleres prácticos que cubrirán desde técnicas de diseño a estampación o campañas de moda, pasando por áreas como la ideación, la construcción y la artesanía, impartidos por profesionales como Marta Moreno, Tíscar Espadas, Habey Club o el propio Moisés Nieto.

La programación también contempla actividades abiertas al sector de la moda y al público interesado en este mundo, a través de conferencias, mesas redondas y cine fórum a cargo de expertos de la industria como Vicente Martos, Laura Suárez y Palomo Spain, que compartirán sus experiencias y tratarán temas como la inspiración y la creación en el diseño andaluz, la moda y la identidad, o las posibilidades para hacerse un hueco en el mundo de la moda.

Junto a los talleres y charlas, la programación de Úbeda Fashion Camp también contempla visitas a artesanos de la localidad como Juan Pablo, Ubedíes, Góngora o Muebles Trinidad, para favorecer la fusión entre artesanía y moda, ya sea como fuente de inspiración o mediante la utilización de piezas en la confección de las prendas.

El diputado de Promoción y Turismo ha puesto en valor que eventos como este campamento "posicionan a la provincia de Jaén como un espacio de referencia en el mundo de la moda, gracias a la implicación y compromiso de diseñadores que son de nuestra tierra, como Moisés Nieto, Tíscar Espadas o Marta Moreno, que no solo promocionan con sus obras la cultura y patrimonio, sino que además se convierten en un espejo en el que jóvenes interesados en el diseño y la moda se miran para alcanzar sus sueños".

Las inscripciones para participar en este campamento de moda, que son gratuitas, se pueden realizar hasta el 3 de julio en la web 'https://modadn.dipujaen.es'. El cupo máximo de alumnado es de 30 personas, si bien 10 de estas plazas están reservadas a personas de la provincia de Jaén.