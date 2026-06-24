La Diputación de Jaén recibe a una treintena de estudiantes extranjeros que realiza una estancia formativa en la UJA

Recepción al alumnado extranjero. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha acogido este miércoles una recepción a más de una treintena de estudiantes extranjeros que realizan una estancia formativa en la Universidad de Jaén (UJA).

En concreto, la diputada de Igualdad y Juventud, María Dolores Ruiz, ha recibido en el salón de plenos a estos alumnos procedentes de universidades de todo el mundo que participan en un curso intensivo de lengua y cultura españolas.

Durante este encuentro, Ruiz ha señalado la importancia de esta experiencia formativa, que permitirá al alumnado internacional "conocer en profundidad el idioma, así como la cultura, la gastronomía, el patrimonio y, en definitiva, todo lo que ofrece la provincia de Jaén".

De igual forma, ha agradecido a estos estudiantes que hayan elegido Jaén para continuar su formación. "Desde la Diputación les damos las gracias por haber escogido nuestra tierra para seguir aprendiendo y les deseamos una estancia enriquecedora, llena de experiencias y aprendizaje, que les permita descubrir Jaén, paraíso interior", ha comentado.

Durante su visita al Palacio Provincial, los alumnos han conocido de primera mano la labor que desarrolla la Diputación de Jaén en el conjunto de la provincia, así como su funcionamiento institucional y el proceso de elección y composición de la Corporación provincial.

Además, han podido acercarse a la historia del Palacio Provincial mediante un recorrido por algunas de sus dependencias más representativas, entre ellas el salón de plenos y el patio central del edificio.