La Diputación de Jaén suma a su plantilla 28 nuevos funcionarios de carrera

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 personas --20 mujeres y ocho hombres-- han tomado este lunes posesión como funcionarios de carrera de la Diputación Provincial de Jaén, en el marco de un acto en el que ha participado el presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, que ha estado acompañado por la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra.

Durante su intervención, el máximo responsable de la Administración provincial ha puesto de relieve la "labor y constancia" que desarrollan los empleados y empleadas públicos, "una actividad que tiene un impacto real en la vida de los vecinos y vecinas de esta provincia".

"Sois, por tanto, una pieza clave para garantizar la cohesión territorial, la igualdad de oportunidades y el desarrollo equilibrado de nuestro territorio", ha remarcado Reyes en el acto de toma de posesión a las personas, que se incorporan como funcionarios de carrera en las categorías de administrativo y oficial electricista.