La Diputación lleva a Sevilla la riqueza gastronómica jiennense de la mano de la Casa de Jaén

El presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, en la demostración de productos que cuentan con el sello Degusta Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial, Paco Reyes, acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha asistido este jueves en la capital andaluza a una demostración de productos que cuentan con el sello Degusta Jaén organizada por la Casa de Jaén en Sevilla.

Con la realización de este evento, en el que también ha participado el presidente de esta asociación, Arturo Andújar, "acercamos los productos de esta tierra a esta ciudad para que puedan degustarlos, conocerlos mejor y para difundirlos también, y lo hacemos a través de un embajador de Jaén tan destacado como es esta entidad", ha incidido Reyes.

En este acto, se ha recordado que la estrategia Degusta Jaén fue impulsada en 2013 por la Diputación Provincial y después del tiempo transcurrido, como ha enfatizado Reyes, "podemos decir que la creación de esta marca de calidad ha sido todo un éxito, porque ha permitido visibilizar dentro y fuera de la provincia algo muy importante: que Jaén no solo es la principal productora de aceite de oliva de calidad del mundo, sino un territorio extraordinariamente rico a nivel gastronómico y agroalimentario".

En esta línea, el máximo responsable de la Administración provincial ha resaltado que "cuando Degusta Jaén echó a andar pocas personas conocían la variedad de productos de primer nivel que se elaboran al lado de nuestras casas".

Hace algo más de una década "fueron 4 firmas las que comenzaron junto a la Diputación este proyecto en el que actualmente hay más de 300 empresas adheridas a esta marca de calidad que también está presente en 3.500 referencias de productos", ha apostillado antes de resaltar otro dato relevante: "También es muy importante que se trata de empresas del sector agroalimentario que generan 2.500 empleos fijos y directos en los municipios".

En su repaso a la producción agroalimentaria jiennense, Reyes ha mencionado la excelencia del aceite de oliva virgen extra, de algunos quesos, del vermut, de las cerezas de Castillo de Locubín y también de que "con el sello Degusta Jaén podemos encontrar embutidos, conservas, cervezas, vinos, dulces, mieles y chocolates o carnes como la del cordero segureño, lo que demuestra la diversificación del sector agroalimentario en la provincia de Jaén".

Además, también cuentan con esta marca "establecimientos y comercios que acercan al consumidor estos productos y bares y restaurantes que preparan y elaboran con maestría platos y recetas con productos Degusta Jaén", ha puntualizado.

En este sentido, ha remarcado que "precisamente la gastronomía se ha convertido en los últimos años en uno de los principales reclamos de la oferta turística de nuestra provincia, hasta el punto de que cada vez son más las personas que vienen a nuestro paraíso interior atraídos por la oferta gastronómica, con los cinco restaurantes con estrella Michelin como punta de lanza para que Jaén sea reconocida en estos momentos como un referente nacional de la alta cocina".

Todo esto se ha puesto de manifiesto en este evento celebrado en la sede de la Casa de Jaén en Sevilla, a la que Reyes ha agradecido que "llevéis siendo embajadores de nuestra tierra durante más de medio siglo y también custodios de la identidad jiennense en la capital andaluza", una labor que la Diputación de Jaén reconoció concediendo el Premio Jaén Paraíso Interior a esta entidad en el año 2023.