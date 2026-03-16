La Feria de los Pueblos de Jaén aglutinará en su undécima edición más de 220 actividades y más de 250 expositores

JAÉN 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Feria de los Pueblos de Jaén acogerá en su undécima edición, prevista del 19 al 22 de marzo, más de 220 actividades gratuitas y contará con la presencia de más de 250 expositores.

La Diputación organiza esta muestra en el marco de la conmemoración del Día de la Provincia y que se desarrollará en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén con una superficie expositiva de 10.800 metros cuadrados.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha presentado este lunes este evento, que pretende "poner en valor todo lo mucho y muy bueno" que tiene este "paraíso interior", además de "dar a conocer al público y a los propios jiennenses lo que atesoran" cada uno de sus 97 municipios.

"Y contribuir a reforzar nuestra identidad como provincia y nuestra autoestima, para que nos sintamos muy orgullosos de esta tierra, que es un lugar único, un lugar para disfrutar y en el que poner en marcha un proyecto de vida", ha añadido en un acto que también ha contado con la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, y la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda.

Los municipios estarán representados a través de los estands de sus respectivos ayuntamientos, las asociaciones de desarrollo rural y la propia Diputación. Además, participarán más de 120 empresas de distintos sectores de la provincia, a las que se sumarán unas 30 firmas agroalimentarias adheridas a la estrategia Degusta Jaén, de modo que habrá más de 250 expositores.

El cambio climático es el eje temático de esta edición, por lo que será protagonista de la imagen de esta feria y de distintas actividades que se desarrollarán en la misma. La elección de esta temática responde a que la provincia de Jaén "es en sí misma una oportunidad para afrontar el reto climático", ya que posee "el mayor bosque de olivos del planeta, que es un gran sumidero de dióxido de carbono", y también "la mayor superficie de espacios protegidos de España".

"De ahí que hayamos querido aprovechar la feria para concienciar a la población de cómo el cambio climático nos está afectando de lleno, para educar sobre cómo podemos contribuir a aminorar sus efectos cada uno de nosotros y de nosotras, además de para mostrar el importante trabajo que se está haciendo en nuestra provincia para afrontar el reto del clima", ha explicado.

JORNADA Y EXPOSICIONES

Entre las actividades previstas, se encuentra una jornada sobre 'Las consecuencias del cambio climático en nuestros municipios', en la que participará la catedrática de la Universidad de Jaén Gema Parra. Dirigida a responsables municipales y también al sector turístico, en ella se mostrarán las experiencias de tres municipios de la provincia que ya tienen en marcha sus planes locales contra el cambio climático, así como las medidas para conseguir un turismo más sostenible.

Igualmente, en esta Feria de los Pueblos se podrán visitar exposiciones sobre el Plan Urgente de Infraestructuras Hidráulicas y el Plan Provincial de Cambio Climático, junto a otras dedicadas a las vías verdes, el Centro de Innovación Territorial (CIT) de Jaén o titulada 'Rincón solidario'. El cambio climático también centrará talleres y será el eje temático del III Concurso de Pintura Rápida.

Como en ediciones anteriores, acogerá actividades de divulgación científica, a cargo de la UJA, juegos interactivos, demostraciones de bolillos y talleres de artesanía, exhibiciones de pintura, diseño y escultura. A ello se suman pasacalles y recreaciones, actuaciones musicales y de danza, desfiles de moda o presentaciones de iniciativas y eventos turístico-culturales de distintos municipios y empresas.

GASTRONOMÍA

Otro aspecto destacado será la gastronomía. En esta zona se han programado degustaciones, catas de aceite y demostraciones culinarias sobre gastronomía sostenible con productos de proximidad de los parques naturales. Además, se podrán adquirir productos Degusta Jaén de más de una treintena de empresas y el 21 de marzo tendrá lugar el Festival del Cordero Segureño.

La undécima edición de la Feria de los Pueblos abrirá sus puertas tras la entrega de los Premios de la Provincia, que este año se otorgan al juez Baltasar Garzón, a la escritora Fanny Rubio, a la empresa Macrosad y al Club de Atletismo Unicaja Jaén Paraíso Interior. Antes, el miércoles, tendrá lugar el acto de izado de la bandera de la provincia, que este año se realizará junto la Centro de Dinamización Turística Jaén Paraíso Interior.