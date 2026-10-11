Geolit participa en un encuentro ibérico de parques tecnológicos dedicado a la defensa e inteligencia artificial

Geolit participa en un encuentro de parques tecnológicos dedicado a la defensa e inteligencia artificial celebrado en Santiago de Compostela. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico-Tecnológico Geolit de la Diputación Provincial de Jaén ha participado en el XIX Encuentro Ibérico de Parques Científicos y Tecnológicos que se ha celebrado en las ciudades gallegas de Orense y Santiago de Compostela, y que ha abordado temas vinculados a sectores como la defensa, la inteligencia artificial, las aplicaciones de uso dual y la ciberseguridad.

"Son temas que tienen mucho que ver con sectores en los que estamos trabajando en la provincia de Jaén", según ha señalado la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, que ha tomado parte en este encuentro organizado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y Tecparques, según ha informado la institución provincial jiennense en una nota difundida este domingo.

A lo largo de dicho encuentro se han llevado a cabo distintas mesas redondas dedicadas a estos sectores, así como a la aeronáutica, la tecnología y el talento, entre otros temas.

Representantes de parques tecnológicos de España y de Portugal, así como de administraciones y empresas ligadas a los mismos, han tomado parte en este encuentro que ha permitido "compartir conocimientos, experiencias y generar oportunidades de colaboración".

En este sentido, la diputada de Fondos Europeos y Geolit ha subrayado que la presencia en el XIX Encuentro Ibérico de Parque Científicos y Tecnológicos "busca fortalecer redes entre las empresas ubicadas en Geolit y las ubicadas entre otros parques nacionales como internacionales, en este caso, portugueses, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para nuestro ecosistema empresarial".