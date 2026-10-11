Publicado 11/10/2026 10:20

Geolit participa en un encuentro ibérico de parques tecnológicos dedicado a la defensa e inteligencia artificial

Geolit participa en un encuentro de parques tecnológicos dedicado a la defensa e inteligencia artificial celebrado en Santiago de Compostela.
Geolit participa en un encuentro de parques tecnológicos dedicado a la defensa e inteligencia artificial celebrado en Santiago de Compostela. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico-Tecnológico Geolit de la Diputación Provincial de Jaén ha participado en el XIX Encuentro Ibérico de Parques Científicos y Tecnológicos que se ha celebrado en las ciudades gallegas de Orense y Santiago de Compostela, y que ha abordado temas vinculados a sectores como la defensa, la inteligencia artificial, las aplicaciones de uso dual y la ciberseguridad.

"Son temas que tienen mucho que ver con sectores en los que estamos trabajando en la provincia de Jaén", según ha señalado la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, que ha tomado parte en este encuentro organizado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) y Tecparques, según ha informado la institución provincial jiennense en una nota difundida este domingo.

A lo largo de dicho encuentro se han llevado a cabo distintas mesas redondas dedicadas a estos sectores, así como a la aeronáutica, la tecnología y el talento, entre otros temas.

Representantes de parques tecnológicos de España y de Portugal, así como de administraciones y empresas ligadas a los mismos, han tomado parte en este encuentro que ha permitido "compartir conocimientos, experiencias y generar oportunidades de colaboración".

En este sentido, la diputada de Fondos Europeos y Geolit ha subrayado que la presencia en el XIX Encuentro Ibérico de Parque Científicos y Tecnológicos "busca fortalecer redes entre las empresas ubicadas en Geolit y las ubicadas entre otros parques nacionales como internacionales, en este caso, portugueses, con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para nuestro ecosistema empresarial".

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado