Huelma (Jaén) moderniza su albergue y el aula de la naturaleza con una inversión de 136.000 euros

Visita al Aula de la Naturaleza de Huelma - DIPUTACIÓN DE JAÉN

HUELMA (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El albergue de Cabritas y el aula de la naturaleza de Huelma (Jaén) han sido remodelados a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Sierra Mágina, que gestiona la Diputación de Jaén y cuenta con un presupuesto total superior a los tres millones de euros financiados con fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

La vicepresidenta primera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha visitado junto a la alcaldesa de esta localidad, Ana María Guzmán, y el presidente de la Asociación para el Desarrollo Rural (ADR) de Sierra Mágina, Antonio Morales, las actuaciones realizadas en estas instalaciones a las que se han destinado más de 136.000 euros.

El proyecto llevado a cabo en el albergue de Cabritas forma parte de las distintas intervenciones que se han promovido en torno al diseño y habilitación de un gran sendero intermodal que comunica los 16 municipios de Sierra Mágina y que ha supuesto la ejecución de otros subproyectos como la dotación de nuevos equipamientos de turismo activo o la mejora de oferta de alojamientos municipales, como este albergue.

Parra se ha referido a cómo el diseño de este sendero intermodal "contribuye por primera vez va a dar conexión a todos los municipios de Sierra Mágina", de forma que se logra "una nueva interpretación del paisaje, de los ecosistemas y de la historia de esta sierra, además de que se potencia el turismo activo en este espacio natural".

En concreto, la intervención llevada a cabo en el albergue de Cabritas de Huelma se ha centrado en la eficiencia energética de este espacio, con la mejora aislamiento del exterior y del interior del edificio, además de la realización de obras de saneamiento, la reparación de la instalación de potabilización de agua o la dotación de un nuevo sistema de climatización.

También se han rehabilitado los baños y dormitorios para hacerlos accesibles, se ha dotado al edificio de nueva grifería, aparatos sanitarios, instalación eléctrica y de telecomunicaciones, además de nueva iluminación.

La adecuación de estas instalaciones se ha complementado con la modernización del aula de la naturaleza, que se ha dotado de nuevos recursos digitales para la actualización y ampliación de la información que se facilita en esta aula, especialmente destinada al público escolar y familiar.

Además, esta aula cuenta a partir de ahora con cuentos digitales, recursos interactivos y contenidos con tecnologías de realidad aumentada.

También en Huelma, en el marco del PSTD Sierra Mágina se ha acondicionado un aparcamiento disuasorio en la zona de la Cañada de las Cruces, en el marco de las distintas actuaciones que se han llevado a cabo para la creación y el diseño de un sendero intermodal que recorre todo el parque natural. Además, se ha instalado aparcabicicletas y nueva señalética.