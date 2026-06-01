El III Foro Matriz aborda la integración de la provincia de Jaén en el Corredor Industrial Ruta de la Plata

Celebración del III Foro Matriz - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parque Científico-Tecnológico Geolit, en Mengíbar (Jaén), ha acogido la celebración de la tercera edición del Foro Matriz, cuyo contenido ha estado centrado en la integración de la provincia en el Corredor Industrial Ruta de la Plata, que está ligado a la industria de defensa y que partiendo desde Asturias, se extiende en dirección sur hasta la provincia de Jaén.

La diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, ha inaugurado este evento en el que se han dado cita representantes de más de 70 empresas y que "se ha convertido ya en todo en un referente para la industria jiennense", ha apuntado Martínez.

En este foro han tomado parte representantes del Hub de la Defensa de Asturias, así como de empresas tractoras de la industria ligada a la seguridad y la defensa. "A través de las distintas mesas redondas se han dado claves que van a ser fundamentales para que las pymes de Jaén y para que la industria de Jaén pueda aprovechar esta gran oportunidad que va a tener la provincia en el sector de la defensa", ha señalado Martínez.

La celebración de este evento ha permitido a las empresas jiennenses "conocer las condiciones para poder entrar a formar parte de este sector, que abre una magnífica oportunidad para la industria de la provincia de Jaén", ha remarcado la diputada de Fondos Europeos y Geolit.

En concreto, en este foro matriz han estado presentes empresas tractoras del sector de la defensa como Escribano, SAPA Placencia, Santa Bárbara o Novaindef, a las que se han sumado otras jiennenses como Mottus, Insyte, Surtel Electrónica y Marwen. También han participado representantes de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens) y del Centro Tecnológico Idonial, de Asturias.

A lo largo de este foro se han expuesto las necesidades de suministro y requisitos de los suministradores de la industria de la defensa, así como las oportunidades de financiación en el ámbito de la seguridad y de la defensa o las capacidades tecnológicas y las oportunidades de la industria jiennense, entre otros temas.