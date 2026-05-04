El Instituto de Estudios Giennenses incorpora a Juan Eslava Galán como consejero de honor y suma ocho nuevos miembros

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, junto a los nuevos consejeros del Instituto de Estudios Giennenses (IEG). - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 4 May. (EUROPA PRESS) -

La Capilla del Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén ha acogido este lunes el acto de entrega de medallas del Instituto de Estudios Giennenses (IEG), en el que se ha nombrado consejero de honor a Juan Eslava Galán y se han incorporado seis nuevas consejeras y dos consejeros de número a este organismo autónomo de la Diputación, en una ceremonia en la que el presidente de la institución, Paco Reyes, les ha animado a "aportar su trabajo y talento" para que el IEG "continúe arrojando dividendos en forma de conocimiento para esta tierra".

Reyes, que ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda y responsable del IEG, Francisca Medina, y el consejero director de esta institución, José María Capitán, ha felicitado tanto a Galán como a los ocho nuevos consejeros de número de este centro de investigación y cultural que este lunes han tomado posesión: María José Calera, Inmaculada Cuesta, María José del Jesús, Pilar Fernández, Ana Real, Jorge González, Margarita García y José Domingo Sánchez.

"No es nada común que se incorporen nuevos consejeros al IEG, y menos que, a la vez, lo hagan tantas personas valiosas y comprometidas con la provincia", ha apostillado antes de valorar el trabajo que han venido desarrollando a lo largo de la historia todos los consejeros que han pasado por esta entidad y que, a su juicio, "son el voluntariado de la investigación".

Se trata, ha recordado Reyes, de "hombres y mujeres que se han dedicado a estudiar esta tierra y que han hecho del IEG lo que es actualmente, ese espacio de estudio, de información sobre todo lo relativo a la provincia de Jaén, fundamental para cualquier iniciativa de presente y de futuro que se ponga en marcha".

En este sentido, ha precisado que el IEG es, "sobre todo, su capital humano, las personas que lo conforman, su personal técnico y administrativo y, por supuesto, sus consejeros y consejeras". En definitiva, "un conjunto de personalidades destacadas de esta provincia al que hoy os sumáis", ha subrayado Reyes en referencia a estas nuevas incorporaciones, que elevan el número de consejeros a 74 y que se producen en "un año especial, en el que el IEG cumple 75 años dedicados en cuerpo y alma a estudiar la realidad jiennense", según ha enfatizado el presidente de la Diputación.

"Desde hoy ya sois miembros de pleno derecho del IEG, un organismo autónomo de la Diputación de Jaén del que nos sentimos muy orgullosos por la ingente labor investigadora, documental y divulgativa que desarrolla durante 365 días al año sobre temas vinculados a la provincia jiennense", ha remarcado Reyes sobre la importancia de este instituto para Jaén.

Un organismo que, con la presencia de estos nuevos consejeros, "completa y equilibra mejor sus diferentes áreas de conocimiento (ciencias sociales, jurídicas y naturales) y sigue saldando una deuda importante, como es la de la presencia de mujeres en sus órganos, algo que en los últimos años es cada vez más patente", según ha puntualizado Reyes.

Esta adaptación a los nuevos tiempos es, a juicio del presidente de la Diputación, una constante en "una institución de dilatada y fértil trayectoria que ha sabido amoldarse a la realidad social, algo que también ha quedado reflejado en la ampliación a nuevas áreas de conocimiento, como los estudios de género o la inteligencia artificial". En esta línea, ha resaltado que el IEG "ha estado siempre a la vanguardia de la investigación y esto debe seguir siendo así".

En esta tercera década del siglo XXI, ha añadido, el papel de este organismo autónomo de la Diputación "debe seguir siendo proactivo para ampliar los horizontes de la sociedad jiennense, y en esa tarea los consejeros y las consejeras tenéis un papel crucial", ha dicho antes de recalcar a los miembros recién incorporados que "vuestra presencia añade nueva savia, brío, energía y empuje para afrontar nuevos retos en la importante misión que ya desarrolla el instituto".

"Nuevas cabezas, nuevas manos y más talento para que el IEG siga siendo un centro referente en la investigación, la documentación y la difusión del conocimiento existente sobre la provincia jiennense, que sin duda gracias a este instituto es una de las mejor estudiadas del país", ha asegurado Reyes para concluir afirmando que "este instituto es uno de los grandes referentes de la identidad jiennense, el centro de investigación por excelencia sobre los temas de Jaén en todas las áreas de conocimiento y así debe seguir siéndolo".

Por su parte, Capitán ha destacado que para el IEG el acto celebrado este lunes es "muy relevante, entre otras cosas porque con el nombramiento de estos nuevos consejeros el instituto acrecienta sin duda alguna su visibilidad por el trabajo que van a hacer, porque tenemos la seguridad de que son gente comprometida con la provincia". Finalmente, y después de felicitarlos, ha agradecido a la Diputación "el apoyo constante que ofrece al instituto desde siempre".