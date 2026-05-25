Más de 500 escolares de Jaén participan este curso en la iniciativa de movilidad sostenible 'El juego de la serpiente'

Clausura del programa 'El juego de la serpiente'. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 25 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 500 escolares de cinco centros educativos de la provincia de Jaén han participado este curso en 'El juego de la serpiente', cuyo objetivo es fomentar hábitos de movilidad sostenible entre la población escolar.

La Diputación, con la colaboración de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de los ayuntamientos implicados, impulsa este programa que también pretende contribuir a mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de toda la comunidad educativa.

Así lo ha indicado la diputada de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Isabel Uceda, durante clausura de esta edición, que también ha contado con la concejala de Igualdad y Educación de Jaén, Eva Funes, y el coordinador de Educación Vial de la Jefatura Provincial de Tráfico, Juan Manuel Caro.

En el acto, celebrado en el CEIP Serrano de Haro --en el que han tomado parte cerca de 200 alumnos--, Uceda ha señalado la importancia de fomentar la movilidad sostenible en la comunidad educativa. "No sólo contribuye a reducir las emisiones de CO2 y el uso de medios de transporte contaminantes, sino que también promueve recorridos más seguros, saludables y sostenibles", ha afirmado.

Igualmente, ha considerado que este tipo de iniciativas favorecen el cuidado del medio ambiente y de la ciudad, impulsan hábitos de vida saludables y convierten el trayecto al colegio en una experiencia más divertida y enriquecedora para el alumnado".

En la misma línea se ha pronunciado la concejala jiennense de Educación, quien ha resaltado el "buen trabajo" realizado por los estudiantes del colegio Serrano de Haro durante las dos semanas de desarrollo de la actividad.

En este periodo, se han llevado a cabo diariamente encuestas a mano alzada para conocer los hábitos de movilidad sostenible del alumnado, además de otras acciones complementarias destinadas a reforzar este concepto, como charlas, estudios de movilidad y lecturas relacionadas con la materia.

El Juego de la Serpiente nació en Flandes (Bélgica) y se ha convertido en una campaña europea en la que participan cientos de centros educativos de 18 países. Su objetivo es fomentar la movilidad escolar sostenible, promoviendo que el alumnado acuda al colegio a pie, en bicicleta o en transporte público.

Durante dos semanas, los niños y niñas registran cada día cómo han llegado al centro y colocan pegatinas en un mural con forma de serpiente por cada desplazamiento sostenible realizado. De igual forma, esta iniciativa impulsa la participación y el trabajo en equipo mediante retos colectivos y recompensas como actividades especiales o tiempo extra de recreo.