La música de cámara protagonizará la semifinal del 67º Premio de Piano 'Jaén' con el Cuarteto Cosmos

Ensayos con el Cuarteto Cosmos para la semifinal del Premio de Piano 'Jaén' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La música de cámara será la protagonista de la semifinal del 67º Concurso Internacional de Piano Premio 'Jaén', en la que seis concursantes de cinco nacionalidades diferentes --Laura Ballestrino (España); Anaïs Cassiers (Bélgica); Ruggiero Fiorella (Italia); Ayumu Ibaraki y Yusuke Suzuki (Japón); y Alexandra Segal (Israel)-- tocarán junto al prestigioso Cuarteto Cosmos para alcanzar la final del próximo sábado, 18 de abril.

"Los participantes irán acompañados del joven Cuarteto Cosmos, un conjunto musical que en su corta trayectoria profesional cuenta ya con importantes premios internacionales", ha señalado la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, que ha participado en un encuentro con los medios de comunicación junto al presidente del jurado de este certamen, Albert Attenelle, el portavoz del Cuarteto Cosmos, el violinista Bernat Prat, y el resto de componentes de este grupo.

La interpretación de la obra con el Cuarteto Cosmos por parte de estos seis pianistas será determinante para la elección del ganador o ganadora de uno de los seis principales premios de este concurso, el de Música de Cámara, dotado con 8.000 euros y patrocinado por la Universidad Internacional de La Rioja.

La prueba semifinal, que se retransmitirá a través del canal de Diputación en Youtube, arrancará a las 16,30 horas de este miércoles, con las actuaciones de Alexandra Segals, Ayumi Ibaraki y Ruggiero Fiorella. La última jornada de esta semifinal continuará este jueves con las interpretaciones de Laura Ballestrino, Anaïs Cassiers y Yusuke Suzuki.

Los seis finalistas que actuarán junto al Cuarteto Cosmos elegirán entre las creaciones de César Franck, Brahms, Schumann, Shostakovich o el Quinteto número 2 en la mayor, opus 81, de Dvorak