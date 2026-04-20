El PSOE de Jaén denuncia la "falta de apoyo" de Junta y Ayuntamiento al comercio de Alcalá la Real

Víctor Torres (2d) en la reunión con comerciantes de Alcalá la Real. - PSOE DE JAÉN

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El candidato al Parlamento andaluz por el PSOE de Jaén Víctor Torres ha denunciado este lunes "la falta de voluntad y de apoyo institucional" que está sufriendo el comercio local de Alcalá la Real por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.

"Este municipio ha sido un exponente de dinamización del comercio local, de las empresas y de los autónomos. Pero en los últimos ocho años, coincidiendo con la llegada de Moreno Bonilla a la Junta y del alcalde del PP al Ayuntamiento, el comercio ha retrocedido. Hoy hay muchos menos comercios en Alcalá que cuando gobernaba el PSOE en la Junta y en el Ayuntamiento", ha lamentado.

Así lo ha indicado después de mantener un encuentro con la Unión de Empresarios de Alcalá la Real para conocer "las necesidades, reivindicaciones y problemas que tienen los comerciantes" de la localidad.

El candidato socialista subrayó que "no se pueden imponer las cosas a los comerciantes", sino que la asociación "tiene que tener su autonomía a la hora de organizar", según ha informado en una nota el PSOE jiennense.

"Y el Ayuntamiento, lo que tiene que estar es remando codo con codo y también removiendo los obstáculos que hoy tiene la Junta y el Gobierno de Moreno Bonilla con esta asociación", ha destacado.

Torres ha añadido que su partido tiene claro que Alcalá la Real debe "volver a contar con su centro comercial abierto, que tiene que ser impulsado por la Unión de Empresarios de Alcalá la Real".

"Y desde la Junta de Andalucía, con el PSOE a partir del 18 de mayo, estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Como también lo conseguiremos a partir del año 2027, con la colaboración de un Ayuntamiento socialista", ha concluido.

