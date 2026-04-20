El PSOE de Jaén denuncia la "falta de apoyo" de Junta y Ayuntamiento al comercio de Alcalá la Real

Víctor Torres (2d) en la reunión con comerciantes de Alcalá la Real.
Víctor Torres (2d) en la reunión con comerciantes de Alcalá la Real. - PSOE DE JAÉN
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 20 abril 2026 17:26
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ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 20 (EUROPA PRESS)

El candidato al Parlamento andaluz por el PSOE de Jaén Víctor Torres ha denunciado este lunes "la falta de voluntad y de apoyo institucional" que está sufriendo el comercio local de Alcalá la Real por parte de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento.

"Este municipio ha sido un exponente de dinamización del comercio local, de las empresas y de los autónomos. Pero en los últimos ocho años, coincidiendo con la llegada de Moreno Bonilla a la Junta y del alcalde del PP al Ayuntamiento, el comercio ha retrocedido. Hoy hay muchos menos comercios en Alcalá que cuando gobernaba el PSOE en la Junta y en el Ayuntamiento", ha lamentado.

Así lo ha indicado después de mantener un encuentro con la Unión de Empresarios de Alcalá la Real para conocer "las necesidades, reivindicaciones y problemas que tienen los comerciantes" de la localidad.

El candidato socialista subrayó que "no se pueden imponer las cosas a los comerciantes", sino que la asociación "tiene que tener su autonomía a la hora de organizar", según ha informado en una nota el PSOE jiennense.

"Y el Ayuntamiento, lo que tiene que estar es remando codo con codo y también removiendo los obstáculos que hoy tiene la Junta y el Gobierno de Moreno Bonilla con esta asociación", ha destacado.

Torres ha añadido que su partido tiene claro que Alcalá la Real debe "volver a contar con su centro comercial abierto, que tiene que ser impulsado por la Unión de Empresarios de Alcalá la Real".

"Y desde la Junta de Andalucía, con el PSOE a partir del 18 de mayo, estamos convencidos de que lo vamos a conseguir. Como también lo conseguiremos a partir del año 2027, con la colaboración de un Ayuntamiento socialista", ha concluido.

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