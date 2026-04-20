Por Andalucía manifiesta su respaldo a la plataforma 'Salvemos lo público' creada en la provincia de Cádiz

El coordinador provincial de IU en Cádiz, Jorge Rodríguez, con miembros de la plataforma 'Salvemos lo público'. - IU

CÁDIZ 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador provincial de IU en Cádiz y candidato de Por Andalucía al Parlamento andaluz por la provincia, Jorge Rodríguez, ha mostrado el respaldo a la plataforma 'Salvemos lo público' que acaba de crearse en la provincia, asegurando que "en la línea de la lucha que va a emprender esta plataforma y las propuestas que defiende, Por Andalucía se propone recuperar, reforzar y brindar los servicios públicos".

En una nota, tras un encuentro con integrantes de la plataforma, a la que se ha unido IU, Rodríguez ha señalado que el objetivo de esta plataforma "no debería ser una opción, sino una cuestión de justicia", a la vez que ha asegurado que, "IU y Por Andalucía lo dicen con claridad, lo público no es un gasto, es la mejor inversión que puede hacer una sociedad y lo que garantiza que cualquier persona, viva donde viva y tenga lo que tenga, pueda acceder a una sanidad digna, a una educación de calidad, a una vivienda o una atención social cuando más lo necesite".

"Hacemos nuestras las propuestas que impulsa la plataforma, un trabajo colectivo en el que participan movimientos sociales, sindicatos, organizaciones políticas y ciudadanía comprometida que han puesto negro sobre blanco con medidas concretas, urgentes y perfectamente viables, porque la realidad que vivimos en Andalucía y especialmente en la provincia de Cádiz es muy distinta a la que merece nuestra gente", ha manifestado Rodríguez.

El también coordinador provincial de IU Cádiz ha enumerado los problemas que padecen los servicios públicos en la provincia de Cádiz, asegurando que hay "una sanidad saturada, con listas de esperas insoportables y profesionales al límite, con una educación pública que pierde unidades mientras se refuerzan los conciertos privados, con una vivienda convertida en un lujo y con unos servicios sociales desbordados que no llegan a tiempo".

Según Rodríguez, "esta situación no es casualidad, sino el resultado de decisiones políticas que han apostado por debilitar lo público para abrir la puerta al negocio privado". Frente a eso, desde Izquierda Unida y Por Andalucía, "planteamos un camino claro, recuperar, reforzar y brindar los servicios públicos, en línea con las propuestas de la plataforma Salvemos lo Público", ha añadido.

"Planteamos invertir lo que hace falta en sanidad, reforzar la atención primaria y acabar con la dependencia de la privada, apostamos por una educación pública fuerte, con menos ratios, más profesorado y más recursos, defendemos ampliar el parque público de vivienda, regular el alquiler y frenar la especulación", ha señalado Rodríguez, que ha añadido que plantean también "un sistema de servicios sociales que llegue a tiempo, que cuide a quien más lo necesita y que garantice derechos y no limosna, además de una transición ecológica justa, con empleo digno, industria pública y oportunidades".

"Hablamos de dignidad, pero también sabemos que los derechos no se defienden solos", ha afirmado Rodríguez, que ha hecho un llamamiento para una movilización el próximo 9 de mayo en Cádiz "en defensa de los servicios públicos".

