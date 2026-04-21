Nace la Asociación Jaén Impacto, dirigida a potenciar el desarrollo sostenible de la provincia

Participantes en el acto de constitución de la Asociación Jaén Impacto. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Jaén Impacto se ha constituido este martes con el objetivo de facilitar el acceso a la financiación de iniciativas empresariales que promuevan un modelo económico basado en la innovación y el desarrollo sostenible de la provincia.

La Diputación, la Caja Rural de Jaén, la Cámara de Comercio e Industria de Linares y las fundaciones Fulgencio Meseguer y Jaén Agritech Venture forman parte de esta nueva entidad.

El Palacio Provincial ha acogido la firma del acta fundacional, acto en el que han participado el presidente de la Diputación, Francisco Reyes; el director general de la Caja Rural de Jaén, Fernando Planelles, el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Linares, José María Villén; el presidente de la Fundación Jaén Agritech Venture, Francisco Miralles, y la vicepresidenta de la Fundación Fulgencio Meseguer, Pilar Meseguer.

Reyes ha destacado que Jaén Impacto nace de la cooperación institucional y persigue generar redes de colaboración entre inversores, emprendedores y entidades con el fin de "avanzar hacia una provincia con un modelo de desarrollo más innovador, equilibrado e inclusivo".

"Se llevarán a cabo iniciativas que abarcan desde el apoyo y asesoramiento a emprendedores y empresas hasta la organización de eventos de 'networking' y formación a inversores o la construcción de una red de inversores y empresas comprometidas con el apoyo a la inversión empresarial", ha explicado.