Catorce candidaturas concurrirán por Jaén a las elecciones andaluzas del 17M

Archivo - Una urna con las papeletas durante las pasadas elecciones al Parlamento de Andalucía, en 2022. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

JAÉN 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado este martes las candidaturas que concurrirán a las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo por la circunscripción de Jaén, que ascienden a 14. Se trata de dos menos que en los comicios de junio de 2022, cuando hubo 16 para disputar los once escaños que le corresponden a la provincia.

De este modo, el anuncio publicado por la Junta Electoral Provincial de Jaén, correspondiente a la fase proclamación y consultado por Europa Press, recoge las candidaturas de Adelante Andalucía, con Alejandro Braulio Cabrera como número uno; Andalucistas-PA, liderada por Antonio Jesús Rodríguez; Escaños en Blanco, con Francisco Infante, y el Partido Animalista con el Medio Ambiente (Pacma), con Noemí Pulido.

Por su parte, la lista de Por un Mundo más Justo está encabezada por Francisca Amaro; la de Vox, por Benito Morillo y la de Nación Andaluza, por José Alberto González; mientras que la del PP tiene como número uno a Catalina García, y la del Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), a Miguel Ángel Roja.

También concurren a estos comicios el PSOE, con una lista liderada por Francisco Reyes; Falange Española de las JONS, con Ángel Luis Robles de número uno, y Por Andalucía, con Dolores Montávez al frente. Finalmente, Luis García encabeza la candidatura de Jaén Merece Más (JM+) y Javier Reverte, la de Se Acabó la Fiesta.

De los once parlamentarios que han representado en esta última legislatura a la provincia jiennense, cuatro son socialistas, seis del PP y uno de Vox. Una de las incógnitas es si Jaén Merece Más conseguirá entrar en la Cámara andaluza, después de no lograrlo la primera vez que se presentó a las elecciones autonómicas, en 2022.

Igualmente, está por ver si las formaciones a la izquierda del PSOE recuperan su presencia en el antiguo Hospital de las Cinco Llagas, donde Adelante Andalucía tuvo un representante en el periodo 2018-2022.

