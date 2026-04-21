Moreno ve "innecesario" contar con 'barones' del PP en campaña del 17M aunque "no descarta invitar" a Ayuso a algún acto

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la ceremonia de entrega de los Premios Talento Andaluz 2025, en Teatros del Canal, a 31 de marzo de 2025, en Madrid (Foto de - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta en las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, Juanma Moreno, ha señalado este martes que ve ahora mismo "innecesario" contar con presidentes autonómicos del PP en actos de su campaña electoral, si bien "no descarta invitar" a su homóloga en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para participar en "algún acto concreto".

Así lo ha trasladado el presidente 'popular' andaluz en una entrevista en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogida por Europa Press, en respuesta a la pregunta de si va a invitar a su compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, a su campaña electoral.

Moreno ha respondido que él es de los que piensa que "en unas elecciones, cuanto menos actores haya en el escenario, mejor". "Lo defiendo siempre, eso es como una obra de teatro, cuando hay muchos actores, al final, el papel no se interpreta bien, se choca", ha agregado el presidente del PP-A para justificar su comentario.

No obstante, ha apostillado que no descarta "invitar" a Ayuso "en algún acto concreto" y, a la pregunta de si "algún otro presidente autonómico" del PP compartirá actos de campaña con él, ha respondido que "en principio no".

Moreno sí ha confirmado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, sí "va a estar" en la campaña del PP-A, pero ha incidido en defender que las del 17 de mayo son unas elecciones andaluzas, y ha defendido que el PP-A es "una organización madura, fuerte", de forma que aunque agradece, "evidentemente", que sus compañeros "ayuden" a los 'populares' andaluces, él cree, "sinceramente", que "en este momento es innecesario" contar con ellos en la campaña.

