Moreno critica la "literatura" y la "hipérbole" de Vox con la "prioridad nacional"

Juanma Moreno - Gabriel Luengas/EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha criticado este martes la "literatura" y la "hipérbole" de Vox con el término "prioridad nacional" que se ha incluido en el acuerdo para el gobierno de Extremadura.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Juanma Moreno ha manifestado que el concepto de prioridad nacional, tal como se lo han descrito sus propios compañeros firmantes del acuerdo, tiene que ver con el arraigo y la ordenación de los recursos públicos. Ha indicado que para acceder, por ejemplo, a una vivienda de protección oficial, "hay mucho más demandante que viviendas" y eso hay que ordenarlo con una vía como la demostración del arraigo por parte del solicitante.

"Tu arraigo, que es tu condición de pertenencia a una sociedad institucional, social y culturalmente", según Juanma Moreno, quien ha indicado que eso ya existe, pero que Vox, "con más literatura de la cuenta" y con un tono "más hiperbólico" ha planteado que lo que ya contempla la ley, "la manera de ordenarlo es a través del arraigo".

"Si yo mañana quiero tener una vivienda de protección oficial en Madrid, a mí no me van a dejar como ciudadano que está censado en Málaga, acceder a esa vivienda, sino que tengo que estar censado en Madrid, tener un trabajo y, en definitiva, tener un arraigo, demostrando necesidades sociales y económicas", ha indicado Juanma Moreno, para quien en esa línea va la propuesta sobre la "prioridad nacional".

"Vox, evidentemente, ha tirado de literatura y ha expresado de una manera mucho más hiperbólica, por así decirlo, aspectos que redundan en su beneficio electoral", ha señalado.

Respecto a si este debate sobre la prioridad nacional estará presente en la campaña de las elecciones andaluzas, Moreno ha manifestado que los sondeos ponen de manifiesto que hay una "ralentización" del votante de Vox, que está siendo "penalizado" por "los seis meses que ha tenido sin gobierno a Extremadura, con el bloqueo", así como por su situación interna o la "vinculación que tiene con (Donald) Trump".

Juanma Moreno ha aconsejado al presidente de Vox, Santiago Abascal, que piense bien por qué se ha "ralentizado o congelado" el voto a su partido. Ha manifestado que Vox debería ser "útil" y no bloquear gobiernos, que es algo que sí tiene un "coste político".

Asimismo, ha recomendado a Abascal, tras sus críticas a la regularización aprobada por el Gobierno central, que "piense bien" en el papel que juegan los migrantes en España y que pregunte en la agricultura, la ganadería, la construcción o la hostelería.

Moreno ha querido dejar claro que él está de acuerdo con una "migración ordenada y que haya una política migratoria de una vez por todas España porque no lo ha habido" en la etapa del gobierno de Pedro Sánchez.

Sobre la regularización, ha criticado la "improvisación" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que una medida de este tipo tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y con una planificación ordenada, "para que tanto los migrantes, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, como los propios funcionarios" puedan afrontar el proceso sin el "caos" que hay actualmente, con largas colas.

Un "caso" que, en su opinión, supondrá activar a ese "votante emocional de Vox que ahora mismo está en una especie de situación de abstención o de cambio de voto". Y activando al votante de Vox, según Juanma Moreno, se activa al votante del PSOE: "Estamos una vez más en una arquitectura sociológica electoral que Sánchez activa cuando a él le interesa".

MAYORÍA ABSOLUTA

Respecto a si cree que puede revalidar la mayoría absoluta que logró en las elecciones de 2022, ha indicado que conseguir una mayoría absoluta en Andalucía "es épico" y "tremendamente difícil", es sacar "matrícula de honor".

Ha expuesto que con que cada uno de los otros cuatro partidos con representación parlamentaria --PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-- sacara un diputado más el 17 de mayo, el PP-A ya "pierde" la mayoría absoluta.

Para Moreno, en Andalucía hay muchos votante de centro izquierda que están "huérfanos" porque no creen "en el sanchismo. Ha apuntando que se puede dar en Andalucía algo como lo que ocurrió en Francia, cuando en la segunda vuelta estaban Macron y Le Pen, y los votantes a los que no les gustaba Macron, lo preferían, no obstante, a él antes que "a Le Pen".

"Pues hay mucha gente de centro izquierda que están huérfanas y que si realmente no quieren que Vox entre en el gobierno, tienen la opción de concentrar el voto en la única opción de gobierno que pueda haber en Andalucía y que hoy por hoy es la que yo tengo el honor de representar", ha señalado.



