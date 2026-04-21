Gavira asegura que el PSOE "de los ERE y los prostíbulos" es la alternativa de Moreno "si no se sienta con Vox"

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, en una atención con los medios. - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

CÓRDOBA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha señalado al PSOE como la "alternativa" que tiene el presidente del Gobierno andaluz y candidato a la reelección con el PP-A, Juanma Moreno, "si no quiere sentarse a hablar con Vox" tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Si Moreno no quiere sentarse ni hablar con Vox, que es lo que han hecho en otras regiones de España, pues tiene como alternativa al PSOE de los ERE y de los prostíbulos", ha afirmado Gavira en una atención ante los medios este martes en Córdoba.

En esta línea, el candidato de Vox ha asegurado que el candidato del PP-A "quiere su estabilidad y su comodidad, no la de los andaluces". "En el fondo, Moreno no quiere es poner a los andaluces en primer lugar. El proyecto de Vox es que lo primero sean los andaluces", ha destacado.

Gavira ha estado acompañado en su atención a los medios con el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, quien ha defendido que el partido "tiene cuadros sobradamente preparados para gobernar".

"Tenemos ideas, somos un partido nacional a diferencia de otros que son una confederación de partidos autonómicos y la gran pregunta la tendrá que responder el 17 de mayo los ciudadanos de Andalucía", ha remarcado Garriga.

Los dirigentes de Vox han respondido así a las declaraciones realizadas este lunes por Juanma Moreno en las que manifestaba que espera no verse en el "trance" de tener que sentarse con Vox tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo. Asimismo, el presidente de la Junta ha querido dejar claro que si es la lista más votada, pero no logra revalidar la mayoría absoluta, no gobernaría con esa formación.

"Vox no tiene que equipos para gobernar, lo que es y se necesita experiencia y trayectoria, y su programa está muy alejado de la propia realidad", señalaba durante su intervención en un acto de 'La Razón', en Madrid.