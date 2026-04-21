Montero reta a Moreno a decir "día y hora" para confrontar modelos en un debate cara a cara: "Tenga valentía"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, junto a la secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y candidata socialista a la presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha retado este martes al presidente del Gobierno andaluz y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, a mantener un debate".

"La información la ciudadanía la tiene cuando se confrontan los modelos y esto no se hace en el Senado, sino en los debates. Tenga valentía, señor Moreno Bonilla, y comprométase a lo mismo. La ciudadanía merece saber qué piensa hacer con nuestra sanidad, con nuestra educación, con nuestro modelo público. ¡Diga día y hora!", ha indicado en una publicación en su cuenta oficial en la red social X.

La propuesta se ha iniciado a raíz de la comparecencia el pasado lunes de la también exvicepresidenta del Gobierno en la comisión de investigación en el Senador de la gestión de la SEPI.

Una intervención que Montero ha calificado como "puro interés electoral". "El PP reconoce abiertamente que me citan en el Senado por puro interés electoral. Se le escapó al señor Foronda: "¿Qué prefieren ustedes? ¿Que los ciudadanos vayan a votar sin tener la información?", ha añadido en su publicación en redes.

En la comisión del pasado lunes, Montero acusó al PP de utilizar su comparecencia con el objetivo de "apartarla" de la campaña electoral andaluza por "intereses electorales", denunciando una "injerencia" por parte de los 'populares' en la carrera electoral.

"Vengo a esta comisión y saben ustedes la intencionalidad que trae el Partido Popular", afirmó Montero ante los medios antes de acceder a la sesión parlamentaria, algo que ha repetido en varios momentos de su comparecencia en la comisión de investigación.

De hecho, esto provocó un "rifirrafe" con la presidenta de la comisión de investigación, la 'popular' Ana Beltrán, que impidió a Montero hacer una consideración inicial sobre este asunto y le espetó a hacerlo al final de su comparecencia, algo que provocó varias interrupciones durante el interrogatorio.

