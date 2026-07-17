El Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas (Jaén) suma una nueva ruta singular con esculturas

Presentación de la ruta 'Memoria y paisaje de la sierra' - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha diseñado y ejecutado una nueva y singular ruta en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas que está compuesta por esculturas alusivas a elementos peculiares e identitarios de la historia, fauna, flora, oficios y personas representativos de este espacio natural.

El diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, ha presentado este novedoso recorrido, que se ha denominado 'Memoria y paisaje de la sierra' y que ha sido creado en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, que gestiona la Diputación Provincial y que cuenta con financiación de fondos Next Generation EU.

Esta ruta, compuesta por once esculturas creadas por el artista José Fernández Ríos, que también ha participado en este acto, narra "cuáles son nuestras historias, quiénes somos, a qué nos hemos dedicado a lo largo del tiempo, cuáles son los grandes valores naturales de nuestro parque natural, las tradiciones en nuestros territorios y las profesiones que también lo han mantenido a lo largo del tiempo".

Así ha sintetizado esta iniciativa Lozano, quien ha incidido que propuestas como esta ofrecen "una nueva forma de vivir y de experimentar este parque, de recorrerlo, de disfrutarlo y, en definitiva, de conocer su identidad más profunda".

El responsable turístico de la Diputación ha "agradecido a José Fernández Ríos su implicación, como gran conocedor de la sierra, para que se haya hecho posible esta actuación" en la que, ha remarcado, se integran "once hitos culturales agrupados en tres grandes ejes: biodiversidad, los oficios tradicionales y también la memoria histórica y cultural del territorio".

Estas obras de arte, que se han redistribuido por todo el parque, "son algo más que once esculturas, porque implican una nueva forma de recorrer la sierra, una nueva manera de mirar, de entender y de vivir el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas".

Se trata, ha apostillado, de una manera de "entender el turismo como una herramienta para conservar nuestra historia, precisamente para generar oportunidades y para devolverle al parque esos valores que siempre han estado intrínsecos y presentes en el mismo".

La intención de esta iniciativa, desde la perspectiva turística que pretende el PSTD de este espacio natural, no es otra que "redistribuir mejor a los viajeros por el parque", ha enfatizado el diputado de Promoción y Turismo.

Uno de los retos planteados por la Diputación de Jaén es huir de los sistemas de gentrificación y masificación de otros destinos y territorios turísticos. La apuesta es generar una estructura de la oferta turística, paisajística, cultural y natural que permita "distribuir a los viajeros de una forma mucho más equilibrada por otros focos quizás menos conocidos turísticamente o culturalmente por parte de los turistas".

Esto se consigue "implementando políticas y proyectos en determinados espacios que generen también recorridos distintos" como el que se ha presentado, un itinerario "que no tiene un principio y un final definidos, pero que invita a conocer a través de estos hitos culturales cuáles son las identidades de nuestro territorio".

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas miovililza más de 2,3 millones euros a lo largo de todo este espacio natural. "Este tipo de turismo es el verdadero turismo regenerativo, el que hace red, el que también construye nuevas vecindades y el que invita al turista a que su estancia sea mucho más larga de lo que habitualmente es y a que conozca las profundidades de este parque natural con otra mirada, con otro sentido", ha dicho Lozano.

Cada uno de estos once hitos escultóricos están pensados para interactuar y para que los visitantes se integren y formen parte de la escena.

Así, representan la trashumancia, ubicada en la aldea Don Domingo (Santiago-Pontones); mujer arando (Siles); gancheros, en la aldea de Vadillo Castril (Cazorla); mariposa Grasiella Isabelae, en la aldea de Moralejos (Segura de la Sierra); Batalla de Baécula (Santo Tomé); niños costilleros (Chilluévar); Viola cazorlensis (La Iruela); los últimos maquis, en el mirador La Raja del Torcal (Pozo Alcón); literatura mística, San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús (Beas de Segura); Salamandra, en la aldea de La Hueta (Orcera); y quebrantahuesos, en el Centro Náutico El Tranco (Hornos de Segura).

Por su parte, José Fernández Ríos ha explicado la filosofía que ha originado esta colección de esculturas. "Últimamente se habla mucho del arte urbano, del arte en la calle, como si fuera algo nuevo cuando ha existido desde siempre", ha apuntado este creador antes de resaltar que "lo que sí es novedoso es el arte en el medio rural o arte integrado en la naturaleza".

Al respecto, ha añadido que "es raro verlo en España, hay pocos sitios donde se estén realizando proyectos similares a este, y los que existen suelen ser caprichos estéticos de un artista que pone su escultura en un espacio natural".

"Lo que diferencia este proyecto de estos otros proyectos es que las temáticas están integradas totalmente en el entorno, cuentan su historia, son temáticas adaptadas al terreno, no son caprichos de un artista", ha expuesto Fernández Ríos para contextualizar su obra, que ha precisado que está realizada en acero corten para resistir el hecho de que estas esculturas vayan a estar a la intemperie.