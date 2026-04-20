El Patronato de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández analiza en Jaén la situación de la entidad

JAÉN 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Legado Literario Miguel Hernández se ha reunido este lunes en la Diputación de Jaén para analizar la situación de la entidad, con cuestiones como la aprobación de las cuentas anuales de 2025, la firma de convenios o el incremento de su patrimonio.

El presidente de la Administración provincial, Francisco Reyes, ha participado en esta sesión de trabajo, que tambié ha contad con la vicepresidenta tercera y diputada de Economía, Hacienda, Asistencia Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra; la vicerrectora de Cultura de la Universidad de Jaén, Marta Torres; y el director y secretario de esta fundación, José Liébana y Salvador Contreras, respectivamente.

En la reunión, se han abordado, entre otros asuntos, la aprobación de la cuentas anuales correspondientes al año pasado y se ha aceptado la donación de 40 obras de la exposición 'Miguel, luz y sombra', de la artista barcelonesa María Dolores Mulá Hernández.

Además, se ha informado del incremento del inventario de bienes de la fundación gracias a otras donaciones anteriores y a las colecciones producidas por la propia entidad. De igual forma, se ha dado cuenta de los cinco últimos convenios suscritos con el Instituto Cervantes, la Universidad de Jaén, la Fundación Caja Rural, el colectivo Peor para el Sol y la Agrupación Fotográfica Santo Reino.