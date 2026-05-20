Los I Premios Contigo reconocen la labor de los profesionales de los servicios sociales comunitarios en Jaén

Entrega de los I Premios Contigo. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 20 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén ha entregado este miércoles los I Premios Contigo, dirigidos a reconocer y visibilizar la labor de los profesionales de la red de centros de Servicios Sociales Comunitarios a través de los que presta atención social en los 91 municipios jiennenses menores de 20.000 habitantes.

El vicepresidente primero y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina, ha participado en el acto de estos premios que cuentan con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

En su intervención, Latorre ha señalado el importante trabajo que se desarrolla desde los centros de Servicios Sociales Comunitarios de la Diputación, por parte cerca de 230 profesionales, entre empleados de los servicios centrales, personal directivo, trabajadores, educadores sociales, psicólogos, administrativos, pedagogos o técnicos de orientación laboral.

Forman, según ha añadido, "la puerta de valoración y de entrada a un amplio sistema de servicios sociales a través del que la Diputación da cobertura a una población de cerca de 340.000 jiennenses". De ahí que sea un servicio "absolutamente imprescindible" y sus profesionales son "el primer y principal apoyo de muchas personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad".

"Los profesionales y las profesionales de los centros de servicios sociales comunitarios representáis la esperanza, el primer pilar en el que se apoyan y sois quienes podéis proporcionarles una ayuda primordial para poder hacer frente a situaciones muy complejas", ha remarcado.

La diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud ha incidido en que los Premios Contigo buscan reconocer ese trabajo "no solo entre los propios profesionales, sino también de cara al resto de la sociedad, con el objetivo de visibilizar todas esas actividades que llevan poniendo en marcha durante muchísimo tiempo y que tienen una repercusión directa en los vecinos y vecinas de esta provincia".

Por su parte, la presidenta de la Fundación Unicaja Jaén, Carmen Espín, ha resaltado la cooperación de esta entidad en estos premios impulsados por la Diputación. Además, ha considerado "un privilegio poder estar haciendo hoy un reconocimiento a la labor de todos estos profesionales", una labor "silenciosa, de mucha escucha, de mucho apoyo, de mucha comprensión y de mucha empatía" que en muchas ocasiones "no es reconocida por la sociedad en general".

"La Fundación Unicaja quiere estar con ellos, aplaudiendo su labor y reconociéndoles ese trabajo tan importante que vienen desarrollando y que queremos que sea visible para la población en general", ha manifestado.

17 PROYECTOS

A estos I Premios Contigo han concurrido 17 proyectos, de los que cinco han sido los galardonados, mientras que se ha entregado un diploma de reconocimiento a una docena. Las temáticas de las propuestas premiadas abarcan desde la migración, hasta la intervención social interdisciplinar, el fomento de redes vecinales o la intervención familiar.

En concreto, una de las iniciativas galardonadas ha sido la titulada 'Crearte comunitario: tejiendo redes vecinales a través del arte colaborativo", presentada por Patricia Galiano con la participación del equipo del programa Eracis+ de Villanueva del Arzobispo --Ana María García, Isabel María López y Sonia Marín--.

Otra se denomina 'Programa preventivo comunitario: Creciendo en Familia', de Antonio Marín y el equipo de Intervención Familiar de Peal de Becerro; mientras que el tercer proyecto que ha ganado uno de los Premios Contigo se titula 'Reglamento del Consejo Local de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Villacarrillo' y ha sido presentado por María Teresa Vega, con la participación de Elisa Pulido y María del Rosario Peralta.

También se ha premiado la propuesta 'Innovación digital e intervención social interdisciplinar', elaborada por María Soledad Marín, Julia Estepa, María Pérez, Isabel García, Encarnación López, María Isabel Rodríguez, Filomena García y Francisca Rodríguez, con la participación de María Carmen Díaz, José Luis Jiménez, Sebastiana García, Enrique Garrido, Antonia López, Manuel Javier Martínez, Julia Palomo y Manuela Cárdenas.

Por último, el quinto proyecto galardonado en estos I Premios Contigo ha sido el titulado "El duelo migratorio", presentado por María del Carmen Caballero y Agustín Sánchez.