El presidente de la Diputación de Jaén se reúne en Bruselas con jóvenes beneficiarios del programa Talentium

Encuentro con jóvenes beneficiarios del programa Talentium Jaén. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, se ha reunido este lunes en Bruselas con un grupo de jóvenes titulados de la provincia beneficiarios del programa de movilidad internacional Talentium Jaén.

La Administración provincial desarrolla desde 2016 esta iniciativa que, en esta ocasión, ha posibilitado que 19 personas de ocho municipios jiennenses puedan realizar prácticas profesionales durante cinco meses en empresas e instituciones ubicadas en Bélgica.

"Se pretende que jóvenes menores de 30 años mejoren su cualificación y también la inserción de personas desempleadas con formación de grados medios y superiores, tanto de formación profesional como universitaria. Pero, sobre todo, lo que queremos es que una vez que se formen ese talento retorne a la provincia de Jaén", ha afirmado.

Reyes --que ha participado en este encuentro junto a la vicepresidenta segunda y diputada de Igualdad, Políticas Sociales y Juventud, Francisca Medina-- ha indicado que este programa permite realizar experiencias profesionales que "mejoran la competitividad e inserción" en el mercado de trabajo.

"Favoreciendo así que este talento sea aprovechado por las empresas e instituciones jiennenses, haciéndolas más competitivas e innovadoras", ha declarado el presidente de la Diputación jiennense.

En esta edición, el programa Talentium Jaén contempla una ayuda económica de 7.500 euros por persona, lo que supone una inversión global de 142.500 euros este año. Los 19 jóvenes beneficiarios cuentan con 15 titulaciones diferentes.

Llevan a cabo prácticas en 16 empresas e instituciones de referencia en Bruselas y Amberes, como la Cámara de Comercio árabe-belga de Luxemburgo, la Escuela Europea de Bruselas, Eurochambres, la Asociación Ecovalia, el Secretariado General de las Escuelas Europeas, el Centro Cultural Coreano, el Museo de los Instrumentos de Música o la Cámara de Comercio Belgo-italiana.