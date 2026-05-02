El presidente de la Diputación de Jaén visita un mural en la sede de Aspramif con imágenes turísticas de la provincia

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, en su visita a la sede de Aspramif. - DIPUTACIÓN DE JAÉN

PEGALAJAR (JAÉN), 2 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Jaén, Paco Reyes, ha realizado una visita a la sede que la Asociación para la Atención y Promoción a Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Aspramif) tiene en la capital jiennense, en la que ha podido ver un mural pintado por la grafitera de Pegalajar Mónica Gómez Martínez en el que ha reflejado distintas imágenes turísticas de la provincia de Jaén, entre ellas la Catedral, La Mella, el castillo de Santa Catalina, los Baños Árabes el paisaje de olivar o la fauna que habita en los parques naturales jiennenses.

Tal y como ha indicado la Diputación jiennense en una nota, en su visita a este centro para personas discapacitadas, en la que ha estado acompañado por el presidente de Aspramif, Felipe Marchal, y miembros de la junta directiva, Reyes ha valorado la "gran labor" que viene desarrollando desde el año 1998 esta entidad que nació con el objetivo de favorecer la inclusión y la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad física y orgánica.

En esta línea, el presidente de la Diputación ha incidido en la necesidad de que "desde las administraciones públicas apoyemos este tipo de asociaciones, que realizan una tarea que no podemos abarcar, pero sí respaldar con el fin de construir una sociedad más accesible y justa, en la que tengan cabida en igualdad de condiciones todas las personas y donde cada uno pueda desarrollarse plenamente".