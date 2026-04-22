Recta final de las obras del aparcamiento de autocaravanas y del sendero de La Acequia, en Bedmar

BEDMAR (JAÉN), 22 (EUROPA PRESS)

Las obras de construcción de un aparcamiento de autocaravanas en el polígono ganadero de Bedmar (Jaén), así como los trabajos para adecuar el sendero de La Acequia, junto al río Cuadros, están ya en la recta final. Estas dos actuaciones están incluidas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Sierra Mágina, que cuenta con un presupuesto superior a los tres millones de euros de fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Así se ha puesto de manifiesto durante la visita realilzada por el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano, junto al alcalde de Bedmar, Enrique Carreras.

La intervención en el parking de autocaravanas, que cuenta con un presupuesto superior a los 57.000 euros, ha supuesto ya la adecuación de la explanada de este espacio, que cuenta con 24 plazas de estacionamiento. Para ello, se ha llevado a cabo la nivelación de este terreno y se ha procedido a su pavimentación. También se han plantado medio centenar de árboles para habilitar zonas de sombra y 300 arbustos.

En la actualidad, se está ultimando la colocación de los bordillos y posteriormente se procederá a la instalación de una toma de agua potable y de nuevo alumbrado con luminarias LED. Este parking "dará servicio en el Parque Natural de Sierra Mágina a un sector como el de las autocaravanas, que está creciendo exponencialmente no sólo en la provincia de Jaén, sino también a nivel nacional", ha apuntado el diputado de Promoción y Turismo.

Lozano se ha desplazado también al sendero de La Acequia para visitar la intervención que se está desarrollando en el mismo de cara a su adecuación. Este itinerario, de cerca de 400 metros longitud, se ubica en la zona del Adelfal, junto al río Cuadros.

La actuación que se está llevando a cabo, que cuenta con un presupuesto superior a los 122.000 euros, ha incluido el desbroce y limpieza de este sendero, la colocación de peldaños en zonas de pendiente y la instalación de barreras de madera. A ello se está sumando el refuerzo de pasarelas y la colocación de barandillas metálicas de seguridad.