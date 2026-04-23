Juanma Moreno ve positivo la desaparición de la Verja de Gibraltar aunque "se podía haber llegado mucho más lejos"

El presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante un acto del PP en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP-A y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha afirmado en relación al acuerdo sobre Gibraltar que la desaparición de la Verja es "positivo", aunque a su juicio "se podía haber llegado mucho más lejos", ya que "una vez que se produjo el Brexit, el Reino Unido tenía la obligación y la necesidad, también el propio Peñón, de llegar a un acuerdo con la Unión Europea, no con España". "Hemos tenido, por tanto, la posibilidad histórica de negociar desde el lado más fuerte y por tanto de llegar mucho más lejos".

A pregunta de los periodistas tras una visita a la empresa de conservas de Ubago en La Línea de la Concepción (Cádiz), Moreno ha incidido en que el hecho de que los trabajadores tengan un acceso fácil, le parece "una buena noticia". No obstante, ha lamentado que el acuerdo "no se haya hecho de una manera más trabajada y colaborativa, donde hubieran tenido mayor presencia algunos ayuntamientos de la zona, Cámara de Comercio, empresarios, asociaciones de ciudadanos y también la Junta de Andalucía".

Igualmente, ha advertido de que "lo que hay que ver es la letra pequeña, cómo quedan esos trabajadores". En este sentido, tras señalar que "se puede quitar la frontera física", ha preguntado si se va a hacer desaparecer la frontera económica y fiscal, ya que "lo que no puede ser es que a un lado existan unos impuestos y a otro lado existan otros, porque eso va a imposibilitar que se pueda competir".

Así, ha recordado que él mismo le dijo al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que era "muy importante, entre otras muchas cosas, el que haya un marco fiscal único que permita competir a ambos lados de esa franja que existe todavía entre la Colonia y Andalucía".

El dirigente del PP ha manifestado que el acuerdo sobre Gibraltar, "aún sin una fecha segura", "va a exigir enormes capacidades y esfuerzos a todos los municipios de la zona, en particular a La Línea, que es el que va a tener que hacer probablemente más esfuerzos", aunque también a "toda Andalucía", ya que hay que planificar en materia de sanidad, seguridad, vivienda, educación o servicios públicos en general.

Por ello, ha criticado que "a Andalucía no se le está dando el sitio que le corresponde en este proceso". "Seguimos a oscuras sobre las claves del acuerdo y su operatividad, que siempre es bueno conocer como un actor principal que es el Gobierno andaluz, desde el máximo respeto a las competencias del Estado en política exterior, que ahí nunca se va a meter porque Andalucía no es Cataluña ni País Vasco, pero puede aportar la visión que tiene desde aquí, desde el terreno", ha añadido.

NORMALIZAR LA VIDA DIARIA SIN DESVENTAJAS

Así, Juanma Moreno ha manifestado que es "fundamental que el acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido dé garantía a todos los ciudadanos de La Línea y también del Campo de Gibraltar", ya que "el objetivo debe ser normalizar su vida diaria sin que sufran ningún tipo de desventaja respecto a la Colonia británica".

En este sentido, ha afirmado que "hay que avanzar hacia la creación de una zona económica especial, porque reúne todas las características y razones para tener, por parte de la Unión Europea, esa zona económica especial". "La tienen otros lugares de Europa y para ello pedimos al Gobierno central que escuche a los habitantes de estos municipios para que pueda proteger sus intereses y también su bienestar", ha manifestado Juanma Moreno, que ha asegurado que desde la Junta de Andalucía y los ayuntamientos van a "acompañar siempre en esa reivindicación, porque es justa".

"Hemos dicho en muchas ocasiones que esta comarca tiene capacidades, tiene potencialidades, pero necesita del esfuerzo de todos", ha dicho Moreno que ha recordado que "se anunció --por el Gobierno-- un plan integral para el Campo del Gibraltar dotado de 1.000 millones de euros para dinamizar la economía y la infraestructura y no se sabe exactamente dónde está ese plan o, por lo menos, el efecto que ha tenido, ni en carreteras, ni en el tren" entre otras cuestiones.