Óscar López (PSOE): "No hay mejor garantía para los servicios públicos y la igualdad de oportunidades que Montero"

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, en un acto en Álora, junto al secretario provincial del PSOE y candidato socialista por Málaga a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar; el alcalde. - PSOE MÁLAGA

ÁLORA (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, se ha mostrado "absolutamente convencido de que no hay mejor garantía para los servicios públicos, para la igualdad de oportunidades, para un crecimiento justo y equilibrado en el territorio en Andalucía que María Jesús Montero", candidata socialista a la Presidencia del Gobierno andaluz.

Así lo ha dicho en un acto en la localidad malagueña de Álora en defensa de la Andalucía interior, en el que ha participado junto al secretario provincial del PSOE y candidato socialista por Málaga a las elecciones andaluzas, Josele Aguilar; el secretario general del PSOE local y alcalde, Francisco Martínez; entre otros.

López ha recordado que ha trabajado con Montero cuatro años "y no he visto a nadie jamás resolver mejor problemas difíciles y mirar mejor por el recurso de todos, mirar mejor por los euros públicos como María Jesús Montero", ha dicho, apuntando que "a la gente buena se la ve en las dificultades, para hacer lo fácil vale cualquiera", por lo que ha pedido el apoyo para que sea presidenta de la Junta.

Asimismo, se ha referido a las oportunidades de los municipios del interior y ha incidido en que "la clave es que la gente elija libremente vivir en la ciudad o en el campo y los poderes públicos tenemos la obligación de garantizar solo una cosa, que se llama igualdad de oportunidades". "Y creo que eso es lo que estamos haciendo y para eso hay que gobernar bien", ha insistido.

Según ha señalado, "gobernar no es fácil", punto en el que ha destacado que "ahora es la primera vez en la historia que gracias a la apuesta de un Gobierno", con políticas "de reequilibrio del territorio", y a "la revolución digital", con las nuevas tecnologías y la conectividad, "el campo, el interior, el mundo rural, que parecía que estaba asociado solo a la agricultura y la ganadería y al turismo, ya no es solo eso".

Así, ha indicado que "hoy crecen empresas de ciberseguridad, de gestión de datos, de software, de inteligencia artificial en España" y es "la primera vez en los últimos 40 años que está creciendo la población en el mundo rural", ya que ahora "sí se encuentra en el pueblo un trabajo de calidad, que es lo primero, y lo segundo, servicios públicos de calidad".

Por su parte, el candidato número 1 por Málaga ha señalado que "las grandes oportunidades de crecimiento y desarrollo las tenemos si apostamos por el interior", que, ha considerado, "es futuro para Andalucía y diversidad". Además, ha asegurado que la pandemia tuvo "mucho que ver con el salto cualitativo" en el teletrabajo, "y eso abre también unas enormes posibilidades para el interior".

Aguilar ha considerado que el reto de los pueblos de interior es "seguir creciendo sin perder la identidad, con cabeza y buena planificación y dotándolo con elementos de movilidad para no estar aislados" y ha apuntado que otros municipios más pequeños "sí tienen otros problemas"; pero en todo caso ha apostado por "una Junta de Andalucía que de verdad apueste por estos pueblos y por apoyar las iniciativas de emprendimiento con ayudas, con programas".

El alcalde de Álora, por su parte, ha apostado por buenos servicios, como el acceso a la vivienda, y por "no perder la esencia de pueblo"; al tiempo que ha afirmado que "desde la pandemia a los pueblos del interior nos han puesto en el mapa porque fue lo primero que se desbloqueó" y ha abogado por "no solo dotarlos de servicios, sino sobre todo de buenas comunicaciones". "Las oportunidades que hay en un pueblo del interior no las hay en las grandes capitales", ha concluido.

